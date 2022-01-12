Ученые нашли неожиданную пользу жиров при диабете / ua.depositphotos.com

Швейцарские ученые установили, что при определенных условиях жиры помогают бета-клеткам поджелудочной железы поддерживать нормальный уровень сахара в крови, тем самым замедляя развитие диабета второго типа. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в журнале Diabetologia.

Ученые из Женевского университета показали, что инсулин-продуцирующие бета-клетки поджелудочной железы меньше страдают от избытка сахара, если перед этим они подвергались воздействию жира.

"Чтобы ответить на этот ключевой вопрос (о вреде жиров — Главред), мы изучили, как бета-клетки человека и мыши адаптируются к избытку сахара и жира", —об этом говорит руководителя исследования, профессора кафедры клеточной физиологии и метаболизма Пьера Махлера (Pierre Maechler).

Для того, чтобы отличить действие жира от действия сахара, ученые подвергли бета-клетки воздействию избытка сахара, жира, а затем их комбинации. Впервые была подтверждена токсичность сахара. Авторы продемонстрировали, что бета-клетки, подвергшиеся воздействию высокого уровня сахара, действительно, выделяют гораздо меньше инсулина, чем обычно. А жиры, наоборот, позволяли бета-клеткам адаптироваться к избытку сахара.

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