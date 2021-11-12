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Ученые нашли лучшее для сердца время сна

12 ноября 2021, 04:52

Исследователи проанализировали связь между временем отхода ко сну и сердечно-сосудистыми заболеваниями, приняв во внимание сопутствующие факторы.

Сон
Ученые нашли лучшее для сердца время сна/ ua.depositphotos.com

У людей, которые засыпают в период с 22:00 до 23:00, заметно ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, сообщает портал European Heart Journal – Digital Health.

Сотрудники компании Huma Therapeutics проанализировали данные более чем 88 тысяч участников исследования UK Biobank. Информация о том, когда они засыпали и просыпались, собиралась с помощью носимых на запястье акселерометров на протяжении семи дней. Кроме того, ученые фиксировали также их физическое состояние и социальное положение.

Здоровье участников отслеживалось в течение шести лет. Ученые нашли, что за это время сердечно-сосудистые заболевания развились у 3172 участников (3,6 %). Чаще всего им были подвержены те, кто ложился спать в полночь и позже, меньше — те, кто засыпал в отрезок с 22:00 до 22:59. Исследователи проанализировали связь между временем отхода ко сну и сердечно-сосудистыми заболеваниями, приняв во внимание сопутствующие факторы — продолжительность и регулярность сна, хронотип человека и так далее.

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Напомним, ранее ученые объяснили, почему пандемия COVID-19 грозит вспышкой ожирения. Карантин можно назвать главным катализатором процесса ожирения.

Ученые нашли новую причину ожирения у женщин. Оказывается, есть четкий фактор того, что женщины начинают набирать лишний вес.

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