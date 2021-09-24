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Топ-семь продуктов, которые помогут улучшить сон осенью

24 сентября 2021, 23:33
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Исследователи отдельно акцентировали внимание людей на том, что осенью практически все испытывают хандру и стресс. И ситуацию якобы можно исправить питанием.

Сон
Топ-семь продуктов, которые помогут улучшить сон осенью / ua.depositphotos.com

Есть как минимум семь осенних продуктов, которые помогут улучшить сон. Об этом сообщает портал Eat This, Not That со ссылкой на исследование, которые провели ученые Национального фонда сна США.

Исследователи отдельно акцентировали внимание людей на том, что осенью практически все испытывают хандру и стресс. В этом случае им все чаще хочется проводить уютные вечера в постели. Одним из продуктов, которые помогут заснуть, эксперты назвали миндаль. Содержащийся в нем магний действует на человека успокаивающе. Яблоки включают большое количество витамина С, который помогает снизить уровень сахара в крови и артериальное давление, а также улучшить дыхание. Сладкий картофель батат богат клетчаткой, которая обеспечивает глубокий сон.

Еще один крайне полезный для сна продукт — индейка. Мясо содержит в себе триптофан, который обладает мягкими седативными свойствами. Также полезна для отдыха сладкая кукуруза. Ее часто рекомендуют есть тем, кто страдает бессонницей − из-за высокого содержания мелатонина. Далее - американские ученые советуют не забывать о клюкве, которая также богата витамином С и полезна для сна.

Особенно х орошо помогает заснуть мускатный орех (он также снижает кровяное давление) расслабляет кровеносные сосуды и положительно влияет на настроение.

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Напомним, ранее ученые объяснили, почему пандемия COVID-19 грозит вспышкой ожирения. Карантин можно назвать главным катализатором процесса ожирения.

Ученые нашли новую причину ожирения у женщин. Оказывается, есть четкий фактор того, что женщины начинают набирать лишний вес.

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