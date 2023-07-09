Убийца техники или спасительное средство: можно ли чистить стиралку лимонной кислотой

Чистка машинки лимонной кислотой может быть опасной, если не соблюдать пропорции и не учесть все за и против.

https://news.glavred.info/ubiyca-tehniki-ili-spasitelnoe-sredstvo-mozhno-li-chistit-stiralku-limonnoy-kislotoy-10484320.html Ссылка скопирована

Можно ли чистить стиральную машину лимонной кислотой/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Плохое качество водопроводной воды, ее состав и другие факторы влияют на продолжительность работы техники. В стиральных машинках есть фильтры, которые задерживают и не пропускают в машинку какие-то крупные предметы, например, частицы старых металлических труб, которые откололись. Но против небольших примесей и долек фильтр просто бессилен. Поэтому такие частицы могут оседать на фильтрах внутри машинки, затвердевать и образовывать накипь. Чтобы избежать негативных последствий для техники, нужно время от времени проводить профилактическую чистку. Но не всем известно, чем лучше почистить стиральную машину.

Часто встречаются способы, которые предусматривают применение лимонной кислоты. Но можно ли стиральную машину прогнать с лимонной кислотой, не навредив ей, и есть ли какие-то риски у такого способа.

Можно ли чистить стиральную машину лимонной кислотой

Многие пользуются такими советами из народа для очистки машинки, но специалисты отмечают, что такие действия могут быть рискованные. Чтобы очистка машинки лимонной кислотой была эффективной и не навредила технике, нужно правильно выбирать дозировку и применять этот метод лишь в неосложненных случаях.

видео дня

Чем этот метод может быть опасен? В первую очередь тем, что лимонная кислота может повредить резиновые части машинки. Кроме этого, она может не до конца растворить налет, а если некоторые нерастворенные частицы упадут пластами на дно бака, то потом может забиться слив.

Поэтому в случае наличия сильной накипи лучше использовать купленные в магазине специализированные средства.

Чистка стиральной машины лимонной кислотой – пропорции

Способ с применением лимонной кислоты считается одним из самых эффективных народных средств. Главное, о чем стоит помнить – такая чистка должна происходить вхолостую, то есть без одежды в барабане стиральной машины.

Нужно взять 100-200 г лимонной кислоты, заложить ее в отсек для порошка. После этого установить на машинке режим стирки "хлопок" и выставить температуру в диапазоне от 50 до 90 градусов. Далее запустить стирку.

Вас также может заинтересовать: