Убивает миллионы бактерий и яйца глистов: как правильно мыть зелень и ягоды

Как правильно мыть ягоды и зелень / pixabay

Все продукты, особенно выращенный на земле, нуждается в предварительной обработке.⠀

Как рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Натуромама, земля - живой организм, в котором живут миллионы различных бактерий, микро- и макроорганизмов.

Но, если у вас ослаблена функция ЖКТ, особенно понижена кислотность желудочного сока, то следует замачивать зелень с солью, содой или натуральным уксусом, чтобы избавиться от яиц глистов.

Также, если продукт не органического натурального происхождения, обрабатывался при выращивании пестицидами и гербицидами, обрабатываем продукты нужно особенным образом.

Как правильно мыть зелень

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Промываем в чистой воде.

Плоды с плотной кожурой промываем с содой (или счищаем кожуру).

Зелень и ягоды замачиваем в слабом растворе натурального уксуса, соды или соли на 10-15 мин (1 ст л соды / соли / уксуса на 1 литр воды).

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