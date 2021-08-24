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Убивает миллионы бактерий и яйца глистов: как правильно мыть зелень и ягоды

24 августа 2021, 00:20

Как избавится от паразитов в овощах и фруктах.

Как правильно мыть ягоды и зелень / pixabay

Все продукты, особенно выращенный на земле, нуждается в предварительной обработке.⠀

Как рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Натуромама, земля - живой организм, в котором живут миллионы различных бактерий, микро- и макроорганизмов.

Но, если у вас ослаблена функция ЖКТ, особенно понижена кислотность желудочного сока, то следует замачивать зелень с солью, содой или натуральным уксусом, чтобы избавиться от яиц глистов.

Также, если продукт не органического натурального происхождения, обрабатывался при выращивании пестицидами и гербицидами, обрабатываем продукты нужно особенным образом.

Как правильно мыть зелень

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  • Промываем в чистой воде.
  • Плоды с плотной кожурой промываем с содой (или счищаем кожуру).
  • Зелень и ягоды замачиваем в слабом растворе натурального уксуса, соды или соли на 10-15 мин (1 ст л соды / соли / уксуса на 1 литр воды).

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Ранее Главред также рассказывал, как правильно мыть клубнику, чтобы все полезные свойства остались в ягоде.

viber
ягоды зелень
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