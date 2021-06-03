Как правильно мыть клубнику: три секретных способа

Как правильно помыть клубнику / pixabay

Сезон клубники в Украине в самом разгаре. Свежая летняя ягода отлично подходит для приготовления десертов. Кроме того, ее можно заморозить на зиму.

Но, не все знают, как правильно мыть клубнику, чтобы все опасные вещества убрать из любимой ягоды.

В клубнике есть пыльца и бактерии. Во-вторых, не обходится и без различных патогенных организмов.

Кроме того, магазинная клубника не лишена пестицидов и другой химии. Поэтому крайне важно правильно мыть клубнику.

Как правильно мыть клубнику

Первый способ. Прежде всего нужно приготовить содовой раствор. На 1 л воды понадобится 10 г пищевой соды. Поместите клубнику в полученную жидкость на 10 минут. Затем откиньте на дуршлаг и хорошо промойте ягоду. В результате вы удалите пыльцу и бактерии с ягоды, пишет sovkusom.ru.

Второй способ. Ошпарьте клубнику. Для этого просто залейте ягоду кипятком. Этот этап нужен, чтобы уничтожить возможные патогенные организмы. Например, кишечную палочку.

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Далее замочите ягоды в холодной воде на 5–15 минут. Это поможет окончательно избавиться от различных пестицидов.

Способ три. Смешайте воду с 0,5 ч. л. соли до ее растворения. Далее окуните клубнику в раствор и оставьте на полчаса. Затем просто промойте ягоду.