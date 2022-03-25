"У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФ

Владимир Путин / Reuters

Эксперт по химическому оружию и бывший армейский офицер Хэмиш де Бреттон-Гордон охарактеризовал главу РФ Владимира Путина как "потерявшего обе ноги раненого льва". Об этом он заявил изданию Express.

По словам военного, российский президент абсолютно недооценил своего врага в войне против Украина - его армия плохо подготовлена, о чем свидетельствует нехватка боеприпасов, топлива и еды. Это означает, что Путин потерпел стратегическое военное поражение.

Но эксперт утверждает, что эта уязвимость делает Путина очень опасным, поскольку он, вероятно, обратится к нестандартному оружию, такому как ядерное или химическое, в чтобы обеспечить себе победу.

Читайте также"Украина побеждает в войне": американский профессор привел ряд доказательств провала армии ПутинаНапомним, американский профессор Элиот А. Коэн заявил, что Украина выигрывает в войне с Россией и этой победе есть много доказательств. В частности, отсутствие у РФ прогресса на линии фронта, что является лишь половиной картины.

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