Тыква будет слаще меда: одно правило поможет вырастить невероятно вкусные плоды

Тыква - одна из самых неприхотливых культур и не нуждается в особых подкормках и щепетильном уходе.

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Что делать, чтобы тыква выросла сладкой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Тыкву называют королевой грядок. Отменный вкус, полезные качества, неприхотливость в уходе и богатый урожай делают эту культуру очень популярной среди огородников. Чтобы вырастить на самом деле вкусную, сладкую и ароматную тыкву, нужно придерживаться всего лишь одного очень важного правила.

Что любят тыквы

Самое главное, что нужно знать: тыква любит солнце. Она спокойно выдерживает 6-8 часов палящего солнца. Поэтому под грядки с тыквой должны быть расположены только на солнечных участках, защищенных от ветра.

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Тыкву нельзя садить на грядках, где раньше росли картофель, томаты, морковь и капуста. Огурцы, зелень и свекла довольно нейтральны для тыквы как предшественники, но больше всего ей понравится расти на грядках после кукурузы, редьки и бобовых.

Как вырастить сладкую тыкву

Чтобы тыква не выросла водянистой, ее нужно правильно поливать. Она не любит чрезмерное увлажнение. Вода растению больше всего нужна на этапе роста и образования завязи.

До образования первых завязей тыкву поливают еженедельно. Позже, чтобы не вызвать растрескивание плодов, полив сокращают до 1 раза в две недели. При этом лучше использовать капельное орошение - так вода не будет попадать на листья. Чтобы не было загнивания, необходимо следить за тем, чтобы влага не застаивалась.

В процессе созревания плодов полив тыквы снижают до минимума. В этот период тыква становится сладкой. Если вы будете продолжать поливать в прежнем режиме, то вода уменьшит содержание сахара в плоде и сделает его невкусным.

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