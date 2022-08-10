Тяжелое время для Украины: астрологи предупредили о массовых разрушениях в Полнолуние 12 августа

Гороскоп для Украины полнолуние 12 августа / pixabay

Последнее полнолуние летом 2022 года принесет много опасности для Украины. Как отмечают астрологи, Полнолуние 12 августа несет критические проблемы, разрушения, потери, страхи, проблемы.

"В Полнолуние не стоит начинать ничего нового, принимать важные решения. Достигается высокая концентрация энергий, эмоции на грани выхода из-под контроля, рекомендуется посвятить это время духовным практикам и посту", - сообщила астролог Анна Ефремова.

По словам астролога Ангелины Вакулиной, в Полнолуние проявляются разные и неожиданные ситуации.

"Может быть ужесточение конфликтов, катастрофы и катаклизмы. Нервозность будет повышаться", - добавила Вакулина.

А вот астролог Валентина Виттрок предупредила, что за три дня до Полнолуния 12 августа, и три дня после, стоит ждать очень агрессивного времени.

"Будет очень много нетерпимости и несчастных случаев. Следует помнить, что в августе этого года сформировалось так называемое огненное наказание. Сама природа будет реагировать штормами, разрушениями и пожарами", – добавила астролог.

Также астролог Юлия Погорельченко добавила, что 12 августа будет очень сложным днем для Украины.

"День сложный и нестабильный. Высокий риск конфликтов, ссор. Нужно подстраиваться под энергию дня", - говорит астролог.

Отметим, полнолуние состоится в 04:36 по Киеву.

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