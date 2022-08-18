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Тяжелая магнитная буря в 7 баллов: как пережить атаку в конце августа

18 августа 2022, 00:57

Что нельзя делать во время магнитных бурь 18-21 августа 2022 года и когда ожидаются самые сильные магнитные бури в сентябре 2022 – читайте на Главред.

Магнитная буря с 18 августа 2022 достигнет 7 баллов что делать
Магнитная буря с 18 августа 2022 достигнет 7 баллов - что делать / flickr.com/dianne_stankiewicz

Магнитная буря 18 августа 2022 на пике достигнет рекордных 7 баллов (это очень высокий, красный, уровень опасности) – а затем еще несколько дней магнитная буря будет колебаться на уровне 5-6 баллов, что также крайне опасно для здоровья.

На рекордные за долгое время показатели геомагнитная активность в Киеве выйдет к 6 часам утра четверга, свидетельствуют данные сайта Магнитные бури Гисметео. И только ближе к ночи показатели геомагнитной активности опустятся до 4 баллов.

Магнитные бури сегодня по часам

  • Около 06:00 – пик магнитной бури.
  • К 09:00 утра по Киеву сила удара уменьшится до 6 баллов.
  • В рабочие часы (с 9:00 до 18:00) показатели будут держаться на уровне 5 баллов.
  • После 18:00 сила магнитной бури ослабнет до 4 баллов – такая геомагнитная обстановка сохранится на протяжении всей ночи с четверга на пятницу.

Самый точный прогноз магнитных бурь на ближайшие дни

Уже утром в пятницу магнитная буря 19 августа 2022 снова выйдет на уровень в 5-6 баллов. Это всё еще красный уровень опасности. Поэтому застолье на Яблочный Спас 2022 лучше отгулять без алкогольных напитков, а тяжелую для желудка пищу заменить легкими фруктовыми и овощными блюдами.

Магнитная буря 20 августа 2022 опустится уже до желтого уровня опасности: ожидается удар в 4 балла.

А магнитная буря 21 августа 2022 будет совсем слабой. Однако ослабленный организм все-таки может отреагировать на нее апатией, упадком сил и приступами головокружения.

Магнитные бури в сентябре 2022

В следующий раз ожидается экстремально сильная магнитная буря 3, 4 и 5 сентября 2022: это снова будет удар в шесть баллов. 6 сентября будет кратковременная передышка для метеопатов, но затем следует магнитная буря 7 сентября 2022 – в четыре балла, сообщается на портале Центра прогнозирования космической погоды Штатов.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

В такие периоды не стоит перегружать себя – ни физическими нагрузками, ни работой, ни выяснением отношений, ни тяжелой пищей. Соблюдайте спокойствие и умеренность во всем.

А вот в чем не стоит себя ограничивать, так это в питье, свежем воздухе и приятных эмоциях.

Людям с хроническими недугами необходимо на всякий случай держать под рукой лекарства, что выписал врач.

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Автор: Диана Бель
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