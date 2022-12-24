Тянет, как магнитом: почему кошки дуреют от туалета

Кошки довольно странные существа, но их поведение можно объяснить.

Почему кошки ходят за хозяином в туалет / скриншот YouTube

Владельцы кошек часто замечали, что их любимцы просто одержимы ванной. Они редко упускают момент, чтобы составить компанию хозяину в ванной и туалете.

Один на один

Кошки любят внимание и намерены получить его любыми способами. Туалет является идеальным местом для этого. Дело в том, что в ванной комнате нет вещей, которы могут отвлечь хозяина от животного и оно может получить желаемую ласку от него.

Идеальное место для игр

Для кота ванная комната интересна своим интерьером - в раковине можно полежать, халат и полотенца пахнут хозяином, а туалетная бумага - прекрасная игрушка.

Больше свободы

Дело в том, что кошки не любя замкнутых пространств, а открытые двери в ванную или туалет является для них сигналом, чтобы разведать новые территории. Если в туалете находится кошачий лоток, то это еще одна причина посетить комнату в компании хозяина.

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