Могут принести больше вреда, чем пользы: почему собаки любят кости, а кошки - молоко

Почему собаки любят кости, а кошки - молоко / pixabay.com

Владельцы домашних животных всегда гадают, чем лучше кормить собаку или кота. Все мы знаем, что собаки обожают кости, а коты - любят попить молочка.

Мы узнали, почему так повелось, и так ли полезны эти продукты для животных.

Почему собаки любят есть кости?

Как кошки царапают предметы, чтобы заточить когти, так и собаки грызут кости, а иногда и палки, корневища деревьев, чтобы почистить и заточить зубы, задать челюстям необходимую нагрузку, потренировать их.

Разгрызание костей, а в их отсутствие — других предметов – это чисто инстинктивное действие.

Кроме того, собаки — не только хищники, но и падальщики. Они подбирают останки других животных, могут отобедать тем, что осталось от трапезы более крупного хищника. Соседствуя с человеком, собака привыкла питаться объедками с его стола — так сложилось исторически.

Организм собаки отлично переваривает кости, забирая из них всю органику и питательные вещества, и направляя кальций преимущественно в шерсть.

Почему кошки любят молоко?

У многих сложилось впечатление, что кошкам нужно давать коровье молоко, чтобы они были здоровыми, но на самом деле, молоко может принести вашему четырехлапому другу больше вреда, чем пользы. Кроме того, если ваш питомец имеет сбалансированный, соответствующий возрасту полноценный рацион, ему и не нужно молоко.

Многие кошки, как и люди, с возрастом теряют способность переваривать молоко. По мере того как животное растет, его организм производит все меньше ферментов, расщепляющих молочный сахар (лактозу). Это приводит к непереносимости лактозы и неприятным симптомам, например диарее. Поэтому ветеринарные врачи не рекомендуют давать кошкам молоко.

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