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Трудные времена: 3 знакам зодиака будет непросто в год Тигра

7 февраля 2022, 20:37

Не самый лучший год предстоит пережить трем знакам зодиака.

Гороскоп 2022
Гороскоп на 2022 год - кому из знаков будет трудно / depositphotos.com/

Трем представителям зодиакального круга год Тигра подкинет несколько сложных задач. Им придется справляться с трудностями и преодолевать преграды на пути к достижению желаемого.

Китайский гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков восточного гороскопа удастся заручиться поддержкой Черного Водяного Тигра и воплотить все свои мечты.

2022 год будет не самым легким для трех знаков зодиака. Проблемы будут возникать на ровном месте.

Лев

У огненных представителей зодиакального небосвода трудности могут возникнуть в профессиональной сфере. Львы Могут оказаться в весьма затруднительном положении, потеряв работу и источник дохода. Кроме того, неудачные вложения могут привести к убыткам. Чтобы не потерять деньги стоит держаться подальше от инвестиций, которые обещают слишком многое. Импульсивность этих людей может привести к проблемам в отношениях, размолвка может перерасти в крупный скандал и разрыв отношений. Львам нужно быть осторожными в словах и действиях.

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Весы

Весам предстоит пройти через трудности, которыми будет щедр 2022 год. Представителям знака нужно обратить внимание на финансовую сферу и позаботиться о подушке безопасности, которая поможет смягчить крупные непредвиденные траты. Проблемы на работе также не заставят себя ждать, ситуация в коллективе будет напряженной, не исключены козни соперников, которые поставят вас в неловкое положение. Возможно, придется задуматься о смене места работы, но не стоит торопиться с выводами.

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Скорпион

В этом году Скорпионов может "подкосить" проблемы со здоровьем. Трудолюбивые представители водного знака часто забывают о полноценном качественном отдыхе, все силы отдавая делу. Однако работая на износ можно серьезно навредить здоровью. В профессиональной деятельности следует избегать конфронтаций и с начальством и с коллегами, выяснения отношений грозит потерей работы. В личных отношениях тоже витает напряжение, не исключены скандалы со своей второй половинкой и недопонимание в семейной жизни.

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