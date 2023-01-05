"Тройной Брежнев" и страстные объятия: почему в СССР мужчины целовались в губы

Самым известным любителем поцелуев во времена СССР был Леонид Брежнев.

Почему в СССР мужчины целовались в губы / скриншот YouTube

Во времена СССР среди коммунистического руководства было принято прилюдно целоваться в губы во время торжественных встреч. После распада СССР некоторые выходцы из номенклатуры сохранили эту привычку.

Самым известным любителем поцелуев был Леонид Брежнев. Его "тройной Брежнев" стал легендой: двух поцелуев в щеки и "контрольного" в губы удостаивались самые дорогие гости генерального секретаря.

Обычай поцелуя возник во времена Древней Руси

Тогда купцы, заключая сделки, одаривали друг друга поцелуем. Обычно, таким поцелуем также награждали близких, родных, хороших друзей после длительного расставания или просто всех знакомых в великие праздники.

Кроме этого, гости целовали радушных хозяев, а в бизнесе поцелуй стал демонстрацией доверия.

Революция в поцелуях

Изменилось отношение к этому общепризнанному проявлению любви и нежности лишь в конце 80-х, когда грянула Перестройка. Стремительная сексуальная революция, пронесшаяся по просторам Союза, смела табу и запреты, лишив поцелуй значительной доли интимности.

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