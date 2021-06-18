Троицкая родительская суббота в 2021 году: что нужно сделать сегодня и завтра / photographer.ru

В 2021 году Троицкая родительская суббота выпала на 19 июня: это всегда суббота перед праздником Пятидесятницы (а Троица в этом году празднуется 20 июня).

Как празднуется православная Троица в 2021 году, какие выходные Украина приготовила на Троицу, приметы и традиции праздника – читайте в нашем материале Троица 2021: какого числа, какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать.

Поминальные службы в храмах проходят не только в саму субботу, но и накануне, в пятницу. То есть уже сегодня вечером можно отнести в церковь продукты на помин души умершей родни и знакомых, поставить свечку им за упокой и просто помолиться за их души. Иными словами, сделать всё, чтобы помочь усопшим найти путь к вечной жизни.

И, конечно, молятся о душах умерших в саму Троицкую субботу 2021. Читать молитвы можно как в церкви, так и дома.

Также в этот поминальный день желательно:

сходить на кладбище и убрать там могилки;

зажечь свечу в память о душе покойного;

устроить поминальный обед;

раздать поминальные угощения знакомым.

Можно пригласить священника отслужить панихиду по ушедшим родным людям – или оставить поминальную записку на имя усопшего в храме.

Поминать усопших необходимо в молчании. И перед этим не есть и не пить. Едой стоит угостить людей, которые терпят нужду.

Читайте такжеКрасивые поздравления с святой Троицей 2021: стихи, смс, проза и живые открытки

Что нельзя делать 19 июня 2021 года – в праздник Троицкая родительская суббота

В этот день не принято веселиться: гадать, играть в азартные игры, ходить на дискотеки и пр.

Читайте такжеЧто можно есть на Троицу: меню и вкусные рецептыНа поминальном обеде не стоит переедать и злоупотреблять алкоголем.

Работать по дому можно – но после того, как почтил усопших молитвой.

Нельзя молиться в церкви и заказывать панихиду о тех, кто не был крещен в православной вере или свел счеты с жизнью (о самоубийцах). Божьей милости к их душам можно просить только дома.

Церковь в поминальные дни 2021 не проводит венчаний.

Детальнее о запретах и традициях дня читайте в нашем материале Когда будет Троицкая родительская суббота 2021: дата, традиции и запреты.