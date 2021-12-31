Триумф, щедрые подарки и внутреннее пробуждение: Таро прогноз для Весов на 2022 год

Сентябрь принесет Весам много соблазнов, говорит гороскоп по картам Таро на 2022 год / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Весов на весь 2022 год.

По ее словам, год будет очень насыщенным и эмоциональным. Под конец 2022-го Весам захочется побыть в одиночестве и отдохнуть. Самые важные месяцы 2022 года для знака зодиака Весы - это февраль, сентябрь, ноябрь, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2022 Весы - карта 4 пентаклей

В первый месяц нового года представителей знака ждет стабильность и хорошее финансовое положение. Приход денег будет постоянным.

Может состояться романтическое знакомство - вы встретите свою вторую половинку.

Реклама

Таро прогноз на февраль 2022 Весы - карта Суд

Иногда эта карта говорит о судебных делах и означает кульминацию процесса, то есть решение.

Второй вариант трактовки - пробуждение, когда человек хочет изменить свою жизнь. У Весов могут открыться глаза на то, как они живут. Представители знака будут готовы к переменам.

Таро прогноз на март 2022 Весы - карта 4 пентакалей

Вы крепко держитесь за свои сбережения, но напряжение проходит. Вы уже готовы вложить деньги или потратить их для себя, говорит гороскоп на месяц.

Астролог советует не рисковать, быть более практичными и обдумывать финансовые вложения.

Таро прогноз на апрель 2022 для Весов - карта Королева мечей

В апреле Весы возьмут под полный контроль свой путь, будут прописывать план, советоваться со специалистами.

Есть риск разочароваться в ком-то или обидеть кого-то своими словами. При этом появится опора на себя и внутренний стрежень.

Читайте такжеНовый роман, покупка квартиры и повышение статуса: гороскоп на январь 2022 года для Весов

Таро прогноз на май 2022 для Весов - карта 6 жезлов

Представителей знака ждет победа, триумф. Хороший месяц для того, чтобы сдавать экзамены и проходить собеседование.

Таро прогноз на июнь 2022 Весов - карта 5 пентаклей

Финансовая ситуация может быть нестабильной. Весы будут переживать, хватит ли им денег на все нужды. На самом деле вы - востребованный специалист, и работа будет.

Также эта карта рекомендует позаботиться о здоровье, не перегружать себя. Есть риск заболеть.

Таро прогноз на июль 2022 для Весов - карта Рыцарь мечей

Вас ждет неожиданная ситуация или известие, которое вы не ожидали. Нужно будет быстро реагировать, говорит гороскоп Таро.

Таро прогноз на август 2022 Весы - карта 7 кубков

Будет много возможностей и желаний, но придется выбрать что-то одно. Чтобы сделать правильный выбор, Весы должны точно знать, чего они хотят.

Таро прогноз на сентябрь 2022 для Весов - карта Дьявол

Месяц соблазнов, контроля, страхов. Кто-то может пытаться на вас давить или влиять.

Возможно, кто-то будет дарить щедрые подарки, за которые вы будете чувствовать себя обязанными. В результате, за это придется чем-то заплатить.

Таро прогноз на октябрь 2022 для Весов - карта 4 кубков

Появится чувство усталости и желание отдохнуть. Не стоит себя перегружать, лучше взять тайм-аут.

Таро прогноз на 2022 на ноябрь Весы - карта Влюбленные

Кульминация романтических отношений. Если вы ждали предложения, то вы его получите. У Весов, которые уже в браке, начнется второй медовый месяц.

Таро прогноз на 2022 на декабрь для Весов - карта Отшельник

Весам захочется побыть в одиночестве. Весь год был таким насыщенным и наполненным, что в декабре захочется отдохнуть, далеко уехать или просто побыть дома.

Вам также может быть интересно: