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Гороскоп на январь 2022 обещает Водолеям тайный роман, возвращение бывшего любовника и смену имиджа

29 декабря 2021, 05:23

В январе Водолеи будут фокусироваться на отношениях, здоровье, месте жительства и недвижимости. К концу месяца все станет на свои места, говорит гороскоп.

Водолей
Гороскоп на январь 2022 года обещает Водолеям возобновление отношений с бывшим возлюбленным / flickr.com/caitlinmallory

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Водолеев.

В первый месяц нового года у Водолеев будет фокус на отношениях, здоровье, месте жительства и недвижимости. К концу января все прояснится и станет на свои места, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

2 января - новолуние в двенадцатом доме гороскопа. Рыбы начнут год с отдыха и тайм-аута - поедут в какое-то изолированное место, на дачу, в ретрит, за границу отдыхать на остров. Либо будут расслабляться дома перед телевизором.

В этот период могут начаться тайные отношения, например, с бывшим возлюбленным.

3 января Меркурий меняет знак и входит в знак Водолея. Это сектор, который отвечает за наши мысли. Водолеи будут обдумывать какую-то идею, получат информацию или будут строить план.

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У представителей знака фокус будет на себе самих - Водолее могут задуматься над тем, как изменить свою внешность, сменить имидж, заняться спортом. Эти процессы могут продолжаться до 4 февраля, поскольку 14 января Меркурий разворачивается в ретроградное движение.

"По ретро Меркурию можно вернуться к чему-то прошлому, могут объявиться ваши бывшие возлюбленные, возникнет необходимость что-то передумать, переподписать, переоформить", - отметила астролог.

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17 января полнолуние в шестом доме работы и здоровья.

"В этот день может завершиться проект, появится ясность в работе, может быть увольнение, повышение или предложение новой работы - произойдет что-то такое, к чему дело уже шло. Полнолуние высветит эти моменты, и вы узнаете то, о чем уже догадывались", - говорит гороскоп на месяц.

Водолеи могу решить провести обследование организма, сменить режим питания, заняться спортом, стать более активными.

18 января Уран - планета неожиданностей, сюрпризов, перемен - разворачивается в прямое движение в четвертом доме гороскопа. Это сектор, который связан с переездом или недвижимостью - купить, продать, сдать или снять, оформить документы и т.д.

"После 18 января все вопросы, связанные с недвижимостью, сдвинутся с мертвой точки, особенно если они тормозились последние полгода, пока Уран был ретроградным", - отметила астролог.

19 января северный лунный кармический узел Раху на полтора года входит в входит в четвертый дом гороскопа. Он всегда фокусирует наше внимание на сферу дома, недвижимости, места жительства.

"Может быть вы начнете строить дом, может быть вы переедете в ближайшее время, может быть станете работать на дому и, соответсвенно, проводить там больше времени. Будет происходить что-то связанное с вашим домом, семьей и местом жительства", - отметила Анжела Перл.

25 января Марс - планета активности, смелости, действий - входит в двенадцатый дом гороскопа. Марс может принести Водолеям поездку за границу, работу на дому, вступление в какой-то закрытый клуб. С 25 января наступает хороший период для того, чтобы избавиться от зависимостей - никотиновой, алкогольной, наркотической.

29 января Венера разворачивается в прямое движение, она была ретроградной полтора месяца в 12-м доме гороскопа - Водолеи что-то заканчивали, от чего-то освобождались, обдумывали. Возможно это было время реабилитации.

В конце январе представители знака получат прибыль, которой ждали, также может открыться тайна о новом знакомом.

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