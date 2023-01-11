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Три знака Зодиака получили шанс на новую жизнь: кто стал баловнями судьбы в январе

11 января 2023, 19:05
Январь станет идеальным моментом, чтобы улучшить свою жизнь, уверяет астролог.

Гороскоп
Гороскоп / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Январь 2023 года для некоторых представителей зодиакальных созвездий будет по-настоящему счастливым.

Астролог Елена Демченко говорит, что первый месяц зимы станет идеальным моментом, чтобы улучшить свою жизнь.

Близнецы

В жизни представителей этого знака Зодиака наступает момент, когда пока окунуться в духовные поиски. Близнецы без особых усилий начнут новый 2023 год с благоприятной ноты. В начале января нынешнего года представителей данного знака зодиака ожидают судьбоносные знакомства и новые возможности.

Дева

Рожденный под знаком Дева почувствуют прорыв на личном фронте. Если вы одиноки, есть высокая вероятность, что в начале января вы встретите свою вторую половинку. Не обойдет стороной удача Дев на работе - у них появится шанс найти работу своей мечты и сменить ту, которая им так долго не нравилась.

Козерог

Для Козерогов январь станет временем для создания планов на будущее. Астролог советует составить планы на 2023 год Вселенной нравятся целеустремленные люди, она им будет помогать, отмечает эксперт по звездам.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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Автор: Сергей Кущ
астролог гороскоп
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