Три знака зодиака, которые тяжелее всего переносят войну

Три знака зодиака, которые сложно переносят войну / depositphotos.com/

Война стала тяжелым испытанием для многих украинцев. Однако среди представителей зодиакального круга есть такие, которые переносят эти тяготы сложнее всего.

Гороскоп на апрель 2022 расскажет, кому из знаков будет сопутствовать финансовая удача, кто может достичь карьерных вершин, а кто встретит свою вторую половинку.

Астрологи выделили три знака зодиака, которые подвержены стрессу больше всего.

Близнецы

Близнецы не самый трусливый знак зодиака, однако излишняя эмоциональность может сыграть с ними плохую шутку. Они очень близко к сердцу воспринимают все происходящие события. В их мире царит воздушная легкость, а войны и переживания наносят им тяжелую психологическую травму.

Рак

Рак, в отличие от Близнецов считается одним из самых трусливых знаков зодиака. И это в мирное время. Про военное время и говорить не стоит. Представители знака стихии воды очень мнительные и во всем видят опасность. Они обходят стороной любые рисковые мероприятия. Авантюры – это не про них. Такова их натура – сомневаться и отступать назад. Ситуацию может усугубить то, что они интроверты и поделиться с кем-то своими чувствами бывает сложно.

Козерог

Представители знака земной стихии могут создать картинку невозмутимости и спокойствия. Они могут решиться на риск в погоне за адреналином. Однако их тонкая душевная организация не позволяет смириться с окружающей жестокостью. И это может усугубляться несправедливостью невозможностью что-либо сделать.

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