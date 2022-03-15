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Гороскоп на апрель 2022 для всех знаков зодиака: Стрельцам – риск травм, Козерогам – деньги

15 марта 2022, 20:37

Астрологический прогноз финансов, карьеры, любви и здоровья на апрель.

Гороскоп на апрель 2022
Гороскоп на апрель 2022 / depositphotos.com/

Во втором месяце весны внимание многих представителей зодиакального круга будет сосредоточено на вопросах личной жизни и карьеры. Кому из знаков стоит опасаться мошенничества, а кому быть осторожными с острыми предметами расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на апрель 2022 – Овен

В финансовых вопросах Овнам во втором месяце весны нужно проявить осмотрительность. Импульсивные покупки могут пробить брешь в вашем бюджете, поэтому подходить к тратам нужно рационально. Звезды советуют держаться подальше от предложений быстрого заработка, это может закончиться большими убытками.

Личная жизнь может преподнести вам сюрпризы. Не исключено, что вы по-другому посмотрите на человека, которого считали другом. Семейные Овны могут столкнуться с проблемами на бытовой почве, которая спровоцирует конфликты. Разделение домашних обязанностей – лучший способ избежать разногласий.

В плане здоровья повышенное внимание нужно уделить почкам. Нестабильная погода в апреле может привести к переохлаждениям, поэтому следите за погодой и одевайтесь соответственно.

Гороскоп на апрель 2022 – Телец

В первой половине месяца Тельцам необходимо грамотно распланировать бюджет и включить режим экономии. Это поможет избежать незапланированных трат. Возможна ситуация сложного выбора: потерять одолженные деньги или расстаться с дорогим человеком.

В личной жизни могут намечаться перемены. Тельцы будут на пике популярности, природное обаяние позволит с легкостью находить общий язык с представителями противоположного пола. А семейным стоит быть осторожнее с флиртом, ваша вторая половинка может испытывать чувство ревности. Уделяйте больше времени своему дорогому человеку.

На здоровье в этом месяце Тельцы жаловаться не будут. Сил и энергии хватит, чтобы справится с любыми трудностями. Могут возникнуть проблемы с кожей и душевным тонусом.

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Гороскоп на апрель 2022 – Близнецы

В этом месяце Близнецам необходимо раздать долги. Нужно отложить определенную сумму и не тратить ее, какие бы соблазны вас не подстерегали.

В этом месяце у одиноких Близнецов может появиться желание возвратиться к бывшим отношениям. Однако такая попытка ничем хорошим не закончится, это только принесет больше разочарований и обид. В жизни семейных знаков будет гармония, если вам удастся решить все бытовые вопросы.

В этом месяце нужно заниматься укреплением здоровья. Абонемент в спортзал или бассейн поможет усилить защитные силы организма. Стоит остерегаться бытовых травм, особенно от остро наточенных ножей.

Гороскоп на апрель 2022 – Рак

В апреле Ракам не доведется расслабиться. Представителям знака придется изрядно потрудиться, чтобы достичь максимальных результатов и обеспечить себе место под солнцем. Не исключены финансовые потери и конфликты с сотрудниками и начальством.

В делах любовных Ракам может улыбнуться удача. Есть все шансы встретить человека, который будет разделять ваши взгляды на жизнь и станет второй половинкой. В паре вы сможете реализовать свой творческий потенциал, ваш партнер возьмет на себя бытовые проблемы.

В апреле Ракам не стоит пренебрегать прогулками на свежем воздухе. Это поможет укрепить организм и подтянуть фигуру.

Гороскоп на апрель 2022 – Лев

Львам в апреле стоит приготовиться к тому, что повелитель года Черный Водяной Тигр преподаст несколько важных уроков, которые помогут усмирить напористую натуру знака. Львам не стоит потакать своим желаниям, как бы ни велики были соблазны. Вам стоит держаться подальше от азартных игр, удача будет не на вашей стороне и это грозит большими убытками.

В личной жизни Львам нужно не упустить момент. Звезды предоставляют вам шанс встретить человека, с которым вас свяжет судьба. Этот брак будет наполнен гармонией и взаимопониманием. Семейным Львам нужно прислушиваться к советам своей второй половинки.

Этот месяц порадует Львов здоровьем. Однако, чтобы не спровоцировать развитие заболеваний, необходимо отказаться от молочных продуктов.

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Гороскоп на апрель 2022 – Дева

В профессиональной сфере у Дев может наметиться карьерное повышение. Успешное окончание проекта будет замечено начальством и оценено по заслугам. Если задумываетесь о смене работы, сейчас самое лучшее время, чтоб рассылать резюме и ходить на собеседования.

Семейным Девам нужно больше времени проводить с партнером, это поможет укрепить союз и избежать приступов ревности второй половинки. Свободным представителям знака не стоит рассчитывать на что-то серьезное, знакомства не будут иметь длительного продолжения.

В этом месяце Девам необходимо придерживаться баланса работа-отдых, чтобы избежать нервного напряжения и выгорания. Могут возникнуть бессонница и стресс, если не уделять внимание полноценному расслаблению.

Гороскоп на апрель 2022 – Весы

Весам придется закатать рукава и хорошенько поработать. Почивать на лаврах пока не время. Упорный труд поможет достичь поставленных целей и справиться со всеми запланированными делами. У вас будет достаточно энергии, которая поможет справиться даже с самыми сложными задачами. Важно только не взваливать слишком многого на свои плечи. Переутомление и выгорание еще никому не пошло на пользу.

У семейных Весов могут возникнуть разногласия со своей второй половинкой на почве воспитания детей и распределения домашних обязанностей. У свободных представителей знака есть все шансы завязать отношения, которые запомнятся надолго. Однако рассчитывать на что-то серьезное не стоит.

Со здоровьем существенных проблем не предвидится – есть небольшая вероятность возникновения простудных заболеваний. Если болезнь не входит в ваши планы, займитесь профилактикой.

Гороскоп на апрель 2022 – Скорпион

В апреле Скорпионам следует больше доверять своей интуиции. Ваши предчувствия не обманут. Остерегайтесь сомнительных мероприятий, рискуете стать жертвой мошеннических схем. Особенно это касается покупок в интернете. Особых расходов не предвидится, однако к тратам стоит относиться рационально. Расточительство может подкосить материальное положение.

В личной жизни Скорпионам необходимо проявить инициативу и решительность. Это поможет сблизиться с предметом ваших воздыханий. В семейной жизни не помешает привнести романтику. Она поможет привнести гармонию в личную жизнь.

Скорпионам стоит опасаться переохлаждения в апреле. Не стоит беспечно гулять без шапки или носить одежду не по погоде – апрель изменчив. А вы рискуете подхватить затяжную простуду.

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Гороскоп на апрель 2022 – Стрелец

В этом месяце Стрельцам необходимо сбавить темпы и проанализировать свои прошлые достижения. И обязательно соотнести их с затраченными усилиями. Возможно, они того не стоили. Есть возможность - отправляйтесь на отдых, если нет – не стоит проявлять инициативу. Звезды предостерегают Стрельцом давать в долг даже самым близким людям, вероятность когда-нибудь увидеть деньги будет низкой.

Одинокие представители знака стихии огня выберут тактику выжидания. Они будут ждать, когда инициативу проявит вторая сторона. Однако такое поведение может не принести желаемого результата. У семейных знаков в личной жизни царит гармония и взаимопонимание. Только если не цепляться к партнеру по мелочам.

В апреле у Стрельцов повышается риск травматизма. Особенно это касается водителей. Будьте предельно осторожны на дорогах.

Гороскоп на апрель 2022 – Козерог

В этом месяце могут достичь больших успехов представители знака, чья деятельность связана с фрилансом. Вы можете получить солидные днежные поступления за выполненную работу. Однако распорядиться этой суммой стоит рационально – не стоит тратить ее на развлечения. Подушка безопасности совсем не помешает.

Свободным Козерогам не стоит спешить вступать в отношения. Это не закончится ничем хорошим. Лучше потратить это время на саморазвитие. Для тех, кто в паре наступил момент сделать более серьезный шаг. Возможно, предложение руки и сердца не за горами.

В фокусе внимания Козерогов – здоровье нервной системы. Массаж или абонемент в бассейн помогут восстановить душевное равновесие.

Гороскоп на апрель 2022 – Водолей

В апреле Водолеи могут рассчитывать на солидные денежные поступления и укрепление деловых отношений. Вероятны командировки, поэтому стоит подготовиться к переездам.

В одной из командировок свободные представители могут встретить человека со схожими взглядами на жизнь. Не исключено, что завяжется крепкий роман. А семейным представителям знака желательно хотя бы иногда напоминать себе о необходимости жертвовать своими интересами ради желаний партнера.

В плане здоровья астрологи предупреждают о вероятности получения травм. Особенно это касается тех представителей знака, чья жизнь так или иначе связана с профессиональным спортом.

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Гороскоп на апрель 2022 – Рыбы

Рыбам предстоит пережить не самый лучший месяц. Не исключено, что придется включить жесткий режим экономии. Возможны незапланированные траты. Не стоит предаваться унынию, это может отвернуть расположение повелителя года – Черного Водяного Тигра. В профессиональной деятельности не стоит проявлять инициативу, рискуете напороться на критику начальства.

В личной жизни у Рыб царит полная гармония и взаимопонимание. Ваша вторая половинка станет надежной опорой, а советы от близкого человека помогут преодолеть трудные моменты. Одинокие представители знака рискнут наконец сделать первый шаг и в открытую заявить о своих чувствах. Это может привести к развитию головокружительного романа.

На здоровье в апреле Рыбы не будут жаловаться. Однако, чтобы не навлечь проблем, необходимо умерить употребление алкоголя. Или вовсе от него отказаться.

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