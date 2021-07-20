Три вида стрелок для глаз, которые никогда не выйдут из моды, и подарят взгляд Мэрилин Монро

Научиться рисовать стрелки легко / instagram

Смелые стрелки на глазах – самый простой и проверенный способ добавить образу магнетизма. Потому что взгляд становится чувственным, сильным и соблазнительным. Не зря этот "фокус" использовали еще две тысячи лет назад и женщины, и мужчины – и благодаря этому производили невероятное впечатление на окружающих.

Правда, в те далекие времена подводку делали из смеси хны, глины и речного ила. Нам повезло гораздо больше, и чтобы воссоздать таинственный взгляд Клеопатры, особых усилий прилагать не нужно.

В любом случае сегодня макияж со стрелками для глаз - это шанс для каждой женщины привлечь внимание. Главное – позволить себе этот эксперимент с внешностью, а научиться рисовать стрелки легко. Хотя на первом этапе ошибки макияжа простительны. Только не стоит придумывать свои правила рисования стрелок, ведь они уже есть и гарантируют потрясающий результат.

Как нарисовать стрелки

Для начала определитесь, какие косметические средства вы будете использовать, ведь у каждого свои преимущества и недостатки. Это может быть карандаш однотонный или с водонепроницаемым эффектом, жидкая подводка, гелевая подводка, сухая подводка (тени) и подводка-фломастер.

Не важно, какой инструмент вы выберете – вам придется научиться его правильно использовать.

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Запомните: чтобы подводка или карандаш ложились легко и ровно, нужно сделать основу. В частности, повседневный макияж требует светлых оттенков, а вечерний – темных, ярких и немного диких.

С чего начать? С черного карандаша - хорошенько его заточите, и нарисуйте тонкую, но четкую линию. При этом учтите, что кожа на веках очень чувствительная, и чтобы ее не повредить, ваши движения должны быть легкими, едва ощутимыми.Читайте такжеЧто старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегать

Начинайте рисовать стрелку от центра верхнего века, а затем четко ведите карандашом к внешнему уголку глаза.

Важный момент: когда рисуете стрелку, старайтесь не закрывать веко – тогда результат вас не разочарует.

Подробнее об ошибках макияжа можете узнать из нашего сюжета:

Немного сложнее рисовать стрелки жидкой подводкой – для этого уже нужны определенные навыки и терпение. Жидкие подводки, как и карандаши, бывают разных цветов. Важно, чтобы тушь не была светлее от стрелок, которые вы нарисуте.

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Довольно прост в использовании фломастер - он быстрее сохнет, а это, согласитесь, большая экономия времени. Рисуя стрелки фломастером, поднимите уголок века пальцем и проведите четкую линию к внешнему уголку глаза. Чтобы закрепить результат, можете все повторить еще раз.

Стрелки на глазах, которые никогда не выйдут из моды

Неудачные стрелки могут испортить образ – к этому вы должны быть готовы. Поэтому нужно найти вариант, который выгодно подчеркивает ваши плюсы и выглядит гармонично. Времена Клеопатры уже давно канули в лету, поэтому лучше не пытаться рисовать такие стрелки на глазах, как были у нее. Кроме того, не стоит гнаться за трендами, ведь модные стрелки в том или ином сезоне могут вам не подойти.

Есть три варианта стрелок, которые всегда актуальны.

Классические стрелки

Классический вариант стрелок идеально подходит для дневного и вечернего макияжа, для работы в офисе или свиданий. Аккуратные стрелки подчеркнут линию роста ресниц и визуально сделают их гуще.

Классические стрелки / Instagram

Стрелки в стиле Мэрилин Монро

Знаменитая Монро оставила миру в наследство не только прическу, но и манеру рисовать стрелки – они стали культовыми. В основе этих стрелок - естественная линия век, и слегка приподнятый кончик – все это придает глазам невероятного магнетизма.

Стрелки в стиле Мэрилин Монро / Instagram

Драматические стрелки

Если цель – не просто подчеркнуть глаза, а сделать их большими, то нужно рисовать драматические стрелки. Для этого поставьте точку, где стрелка закончится, и проведите две линии – одну к верхнему, а другую к нижнему веку. Пространство, которое образовалось – нужно закрасить: для этого подойдет и карандаш, и фломастер, и подводка.