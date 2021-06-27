Ошибки макияжа, которые допускает почти каждая женщина

Многие женщины не умеют краситься / Instagram

Летом никуда от пристального взгляда окружающих не спрячешься – на лице, словно под микроскопом, можно легко увидеть, насколько вы умело делаете макияж. Или неумело.

Это в холодную пору можно накрасить быстро глаза, и особо не переживать, как оно выглядит со стороны – на помощь всегда придет капюшон, шапка или шарф, которые отлично смещают акценты.

Сегодня, когда выбор косметики в прямом смысле поражает, многие женщины банально не умеют ее использовать и выбирать.

Более того, немало из них твердо убеждены в том, что красятся правильно.

Да и в повседневной суете порой незаметными становятся откровенные ляпы, которые никак не добавляют плюсов образу, а наоборот, старят лицо.

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Читайте такжеНикогда не делайте это со своими волосами: ошибки, которых допускать нельзяМы подготовили список самых распространенных ошибок, которые многие женщины допускают во время нанесения макияжа. Они помогут вам проверить себя и поднять свой образ на новый, более совершенный уровень!

Ваша кожа к макияжу не подготовлена

Ваш макияж будет ужасным, если вы не подготовили кожу должным образом! Перед нанесением макияжа убедитесь, что ваша кожа правильно увлажнена. Также имейте в виду, что средства следует наносить в соответствии с консистенцией: вначале тоник, потом крем для лица, потом spf.

Вы не умеете наносить тени

Независимо от того, какие тени вы используете, их важно растушевать. И их нужно растушевать так, чтобы не было резких линий. Для этого у вас должна быть большая и пушистая кисточка для теней – она отлично справляется с этой задачей.

.. и не умеете выбирать тени

Но тут есть еще одна ловушка. Как бы вы не растушевывали тени, плавного перехода у вас не получится, если вы используете тени одного цвета. Для идеального макияжа нужны тени одного цвета, но нескольких оттенков – более темные и посветлее. Тогда переход получается естественным и гармоничным.

Стрелки рисуете наугад

Грубая ошибка многих женщин – стрелки. Принято стрелки рисовать так, чтобы кончик шел вверх. В то же время женщины часто придумывают свои правила рисования стрелок – они у них или словно срезанные, или направлены вниз.

Нужно научиться правильно рисовать стрелки / Instagram

Вы игнорируете румяна

Если хотите выглядеть свежей, отдохнувшей и полной сил, вам просто не обойтись без румяна. Поверьте: всего несколько штрихов имеют огромное значение!

Используете старую тушь

Тушь, как и все другие средства для макияжа, не вечная, поэтому годами хранить ее не стоит. Полгода – оптимальный срок годности туши. Помните, что не следует закачивать воздух во флакончик, ведь из-за этого тушь быстро высыхает, а это, в свою очередь, затрудняет ее нанесение на ресницы. Но хуже то, что сухая тушь может рассыпаться на ресницах – в итоге ресницы выглядят как паучки.

Криво красите губы

Ошибка многих женщин – неумение накрасить губы. Поэтому очень часто помада "выходит" за линии губ, в результате чего они выглядят неаккуратными и размазанными. Не забывайте о том, что существуют специальные карандаши для губ, которые позволяют легко сделать контур. Также можно нанести на губы лайнер для улучшения цвета помады.

Чтобы помада выглядело аккуратно, используйте карандаш для губ / Instagram

Основа слишком темная или слишком светлая

Порой действительно сложно выбрать основу под макияж, особенно, если вы впервые покупаете новый для вас продукт, или делаете заказ через интернет. Тем не менее, если оттенок вам не походит, то не стоит его дальше использовать. Да, вы потратили деньги, но, как говорят, репутация дороже. Не спешите покупать основу, а если ест возможность – попробуйте тест.

Читайте такжеЧто старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегатьКроме того, когда вы будете использовать тональный крем или пудру, то не забудьте дотянуться до ушей и шеи, чтобы получить идеальный результат!