Традиции на Успенский пост 2022: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать и календарь питания

Успенский пост 2022 календарь питания / goodfon.ru

Успенский пост 2022 по традиции начинается с первым Спасом. В течение поста православные христиане отмечают Медовый и Яблочный Спасы.

Успенский пост считается строгим и приравнивается к Великому посту. Держать пост нельзя детям, беременным женщинам и людям, у которых слабое здоровье, отказываться от важных продуктов питания, таких как рыба и молоко, нежелательно.

Что нельзя есть в Успенский пост

Нельзя есть мясо и мясные изделия.

Нельзя есть рыбу, морепродукты.

Нельзя есть яйца и молочные продукты.

Что можно есть в Успенский пост

Фрукты

Овощи

Зелень

Что нельзя делать в Успенский пост 2022

Нельзя в Успенский пост играть свадьбы и венчаться.

Нельзя в Успенский пост ругаться и думать о плохом.

Нельзя в Успенский пост употреблять алкоголь и лениться.

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Календарь питания на Успенский пост

14 августа можно есть пищу, в которую допускается добавление масла: супы, каши, картофель (в том числе жареный) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб.

15 августа можно питаться так же как и в первый день.

16 августа придерживаются особо строгого поста. Можно употреблять лишь неприготовленную растительную пищу: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб.

17 августа можно есть пищу без масла: супы, каши, грибы, вареный и печеный картофель и другие овощи.

18 августа можно есть сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб.

19 августа, в праздник Преображения Господня, разрешено есть рыбу и морепродукты. Можно выпить немного вина.

20 августа можно есть сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб.

21 августа можно есть термообработанную растительную пищу, в которую допускается добавление масла: супы, каши, картофель (в том числе жареный) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб.

22 августа можно питаться, как и 21 августа.

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23 августа можно употреблять лишь неприготовленную растительную пищу: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб.

24 августа допускается вареная растительная пища без масла: супы, каши, грибы, вареный и печеный картофель и другие овощи.

25 августа можно питаться, как и 24 августа.

26 августа, допускается вареная растительная пища без масла: супы, каши, грибы, вареный и печеный картофель и другие овощи.

27 августа можно питаться, как и 26 августа.

28 августа отмечается большой праздник Успение Пресвятой Богородицы.

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