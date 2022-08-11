Традиции на Успенский пост 2022: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать и календарь питания

Что можно есть в Успенский пост - полный календарь питания по дням.
Успенский пост 2022 по традиции начинается с первым Спасом. В течение поста православные христиане отмечают Медовый и Яблочный Спасы.
Успенский пост считается строгим и приравнивается к Великому посту. Держать пост нельзя детям, беременным женщинам и людям, у которых слабое здоровье, отказываться от важных продуктов питания, таких как рыба и молоко, нежелательно.
Что нельзя есть в Успенский пост
- Нельзя есть мясо и мясные изделия.
- Нельзя есть рыбу, морепродукты.
- Нельзя есть яйца и молочные продукты.
Что можно есть в Успенский пост
- Фрукты
- Овощи
- Зелень
Что нельзя делать в Успенский пост 2022
- Нельзя в Успенский пост играть свадьбы и венчаться.
- Нельзя в Успенский пост ругаться и думать о плохом.
- Нельзя в Успенский пост употреблять алкоголь и лениться.
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Календарь питания на Успенский пост
14 августа можно есть пищу, в которую допускается добавление масла: супы, каши, картофель (в том числе жареный) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб.
15 августа можно питаться так же как и в первый день.
16 августа придерживаются особо строгого поста. Можно употреблять лишь неприготовленную растительную пищу: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб.
17 августа можно есть пищу без масла: супы, каши, грибы, вареный и печеный картофель и другие овощи.
18 августа можно есть сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб.
19 августа, в праздник Преображения Господня, разрешено есть рыбу и морепродукты. Можно выпить немного вина.
20 августа можно есть сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб.
21 августа можно есть термообработанную растительную пищу, в которую допускается добавление масла: супы, каши, картофель (в том числе жареный) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб.
22 августа можно питаться, как и 21 августа.
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23 августа можно употреблять лишь неприготовленную растительную пищу: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб.
24 августа допускается вареная растительная пища без масла: супы, каши, грибы, вареный и печеный картофель и другие овощи.
25 августа можно питаться, как и 24 августа.
26 августа, допускается вареная растительная пища без масла: супы, каши, грибы, вареный и печеный картофель и другие овощи.
27 августа можно питаться, как и 26 августа.
28 августа отмечается большой праздник Успение Пресвятой Богородицы.
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