Приметы на Медовый спас 14 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не попасть в беду

Что нельзя делать на Медовый спас / goodfon.ru

14 августа отмечается первый и большой праздник Медовый спас или Маковея. Церковь почитает Происхождение честных древ животворящего Креста Господня.

Именно с этого дня начинается Успенский пост, Это довольно строгий пост, который приравнивается к Великому.

Перед Медовым спасом собирают мед, который принято освещать в церкви.

Хозяйки пекут медовые пряники и булочки с маком.

Перед Медовым Спаси нужно обязательно убрать в доме.

Что нужно святить в церкви на Маковея

Воду

Мак

Мед

Овощи

Фрукты

Букет

Что нельзя делать на Медовый спас 14 августа

Нельзя 14 августа работать и заниматься домашними делами.

Нельзя 14 августа шить и вышивать.

Нельзя 14 августа ругаться и желать другим зла.

Нельзя 14 августа употреблять жирную пищу.

Приметы на 14 августа

Если перелетные птицы покидают свои гнезда, то ночи будут становиться холоднее.

Если на Медовый спас жарко, то осень будет теплой.

Если на Медовый спас загадать желание, то обязательно сбудется.

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