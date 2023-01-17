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"Товар" для избранных: зачем в СССР консервировали воду

17 января 2023, 16:43
Консервированная вода не стояла на прилавках магазинов и не делалась для обычных людей.
Консервированная вода
Консервированная вода / скриншот YouTube

В СССР было много причудливых вещей, но, наверное, самое странное - это консервированная вода. Сейчас это кажется полным бредом, но тогда закатывали все, что только можно.

Единственное, что консервированная вода не стояла на прилавках магазинов, а делалась она только для избранных.

Пробовали единицы

Консервированная вода предназначалась для моряков гражданского и военно-морского флота, но попробовать ее приходилось только единицам. Такую воду употребляли только в экстренных случаях.

В одной такой банке было "запечатано" 300 гр воды. Также на жестянке печатали инструкции, как действовать в случае катастрофы и как обеспечить себя водой.

Закатывали только особенную воду

Для того чтобы вода хранилась максимально долго, использовали родниковую воду. До консервации ее кипятили и добавляли в нее аскорбиновую кислоту. Срок хранения такой банки составлял 2 года. Сейчас такую экзотическую консервацию можно найти только в музее, поскольку технологии не стоят на месте и было придумано много других способов для добывания питьевой воды.

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Автор: Сергей Кущ
СССР питьевая вода интересные новости
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