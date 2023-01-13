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Почему забор с ромбиками был гордостью СССР, а его создатель сбежал в США

13 января 2023, 17:01
Заборы с ромбиками дос их пор стоят по все территории бывшей страны Советов.
Забор с ромбиками
Забор с ромбиками / скриншот YouTube

Забор с ромбиками - был одним из самых известных изобретений в СССР, о котором мало говорят и еще меньше знают.

"ПО-2" (техническое название забора) обычно обгораживали воинские части, заводы или железнодорожные пути. Создателем этого бетонного забора был архитектор Борис Рахман, который сбежал в США при первой возможности в 1981.

Изначально забор с ромбиками разрабатывался для обеспечения безопасности и охраны важных объектов, но массовую популярность он получил только в 1980-х годах.

"Популярность сплошных бетонных заборов чрезвычайно возросла в 1980-х годах, и некоторые городские власти решили использовать их в качестве декоративных элементов, чтобы скрыть неприглядные места. Какая жалость!", - признался архитектор Борис Рахман в одном из интервью.

Почему именно ромбики?

Такой дизайн архитектор придумал не спроста. Дело в том, он забор должен был выполнять определенные задачи:

  • обеспечить дополнительную устойчивость конструкции
  • при помощи ромбиков обеспечивался шумоизоляционный барьер;
  • благодаря ромбам забор самоочищался от осадков.

Заборы с ромбами делают до сих пор

В России по сей день создают бетонные заборы с ромбами, но в некоторых городах их запретили, что обрадовало архитектора, но наследие Рахмана до сих пор огораживают множество объектов по всей территории бывшего Советского союза.

Детище архитектора многие считают гордостью и одним из самых масштабных проектов времён СССР, но не он. Рахман признается, что не понимает, почему этим забором обгородили всю страну Советов.

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Автор: Сергей Кущ
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