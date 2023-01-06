Тополя сажали везде: зачем в СССР создали ад для аллергиков и уборщиков

Люди с аллергией по сей день расхлебывают последствия озеленения тополями в СССР.

Почему в Советском Союзе везде сажали тополя / pixabay.com

Во времена СССР не было ни одной улицы, где бы не красовался тополь. Создавалось впечатление, что в таком огромном государстве просто не было других деревьев.

Сажали и не парились

Массовая посадка тополей началась в 50-х годах прошлого века. Тогда началась восстановление инфраструктуры после Второй мировой войны. Ухаживать за каждым деревом было просто невозможно.

Тогда выбор пал на наиболее неприхотливый вариант - тополи. Таким деревьям не нужен особый полив, удобрения и температурные условия.

Польза от тополей

Тополя являются уникальными фильтрами, созданными природой. Они поглощают вредные соединения. Дерево является и настоящим рекордсменом по выработке кислорода — за 24 часа один тополь производит столько кислорода, сколько вдыхает за это же время четыре взрослых человека.

Хотели как лучше, а получилось как всегда

Для многих тополиный пух - это жара, июль, но для остальных - настоящий ад. Дело в том, что есть тополи-мальчики и тополи-девочки. Пух производят только растения женского пола. По этой причине изначально планировали высадку исключительно "деревьев-мужчин", но с отбором нужных саженцев не заладилось, поэтому высаживали все подряд. Люди с аллергией по сей день расхлебывают последствия озеленения СССР.

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