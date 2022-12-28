glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Хит прошлого века: почему раньше ставили золотые зубы и коронки

28 декабря 2022, 20:04
Золотые зубы и коронки были довольно модными в СССР, но все изменилось.
Джонни Депп
почему раньше ставили золотые зубы и коронки / скриншот с фильма

Во времена СССР золотые зубы были в тренде - тогда это считалось очень престижно и статусно. Первопроходцами в "золотом" протезировании были древние египтяне, но их дело живет по сей день.

Первые в космосе, но последние в стоматологии

В СССР стоматология была на весьма низком уровне. Тогда главный инструмент зубного врача больше напоминал оружие пыток, чем медицинскую технику. Страдания и без того мучающихся от зубной боли пациентов были невыносимые.

Золотые зубы - это круто

Первыми ставить золотые зубы начали барыги, спекулянты, цыгане, кавказцы, так как могли себе это позволить. Для одних это был способ хоть как-то "легализовать" имеющиеся тысячи и миллионы, другие таким образом пытались сделать выгодное капиталовложение - деньги имели свойство обесцениваться, золото же во все времена имело стабильную ценность.

Преступники с помощью золотых зубов подчеркивали "статусность" владельца, и, в крайнем случае могли использовать золотые зубы в качестве платежного средства.

Не хватает на зуб? Ставь коронку

Мода не "позолоченный рот" дошла и до обычных людей. Те, кто не мог позволить себе полноценные зубы, ставили золотые коронки. Совсем бедное население ставило простые железные зубы: металл во рту не окислялся, зубы работали исправно и были долговечными, а главное - недорогими.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
зубы интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:21

Россияне убили известного украинского тренера-реабилитолога

20:10

Приметы на 30 декабря: что нельзя делать, чтобы весь год в бедности не прожитьВидео

20:04

Хит прошлого века: почему раньше ставили золотые зубы и коронки

20:00

Женский гороскоп на 2023 год: Овнам – импульсивность, Девам – терпение, Рыбам – проблемы

19:46

Острый юмор от Вечернего Квартала и объединения семей в Сніданку с 1+1: новогодний анонс на 1+1

Реклама
19:33

"Реалии РФ – это позор и поражение": в Украине приструнили Пескова за циничное заявлениеВидео

19:30

Бегут от ВСУ: РФ вывезла из Кременной оккупационное командованиеВидео

19:22

"Заблудились и пришли тепленькими": ВСУ существенно пополнили обменный фонд новой партией оккупантовВидео

19:18

Ракетных ударов по энергосистеме Украины можно избежать: эксперт назвал выходВидео

19:13

Несчастный Орбан опять опозорилсямнение

19:07

89-летняя звезда Playboy и культового сериала Династия снялась с леопардовом купальнике

18:33

В Москве огромная сосулька "приземлилась" на голову генерала МЧС России

18:29

Не спасет даже бункер: Загородний о способе ликвидации ПутинаВидео

18:00

Гороскоп на завтра 29 декабря: Овнам – переоценка, Тельцам – вдохновение, Близнецам – романтика

18:00

Минимальная зарплата в 2023 году: сколько будут получать украинцы

18:00

Любовный гороскоп 2023: романтика, трагедии и свадьбыВидео

17:59

Настоящий салат Оливье, который никто еще не пробовал: рецепт салата 1900 годаВидео

17:41

Святвечер 2023: что вкусного приготовить и каких традиций стоит придерживаться всей семьей

17:36

Favbet Foundation помог с эвакуацией жителей Херсона, находящегося под обстрелами РФ

17:31

Запускают по три волны дронов: в ВСУ объяснили подлую стратегию россиян во время массированных атакВидео

Реклама
17:29

Редкая птица: ВСУ ликвидировали оккупанта из "Пятнашки"

17:28

"Эротические фантазии": Пригожин жестко высмеял Медведева из-за его "прогнозов" на 2023 годВидео

17:17

Приметы на 29 декабря: 2 простых совета, которые нужно успеть сделать всем до Нового годаВидео

17:07

Потрясающая закуска на Новый год 2023: 2 непревзойденных рецепта за 5 минут в год КроликаВидео

16:41

Андрей Довбенко - юрист, общественный деятель, блогер досье

16:37

Под угрозой поражения РФ может применить тактическое ядерное оружие: в Италии предупредили УкраинуВидео

16:35

Будет "холодомор": РФ вскоре начнет бить ракетами по газовым объектам - ГончарВидео

16:34

"Лучше пересидеть дома": астролог предупредил о неблагоприятном периоде для любых поездок в январеВидео

16:29

Звезда сериала Крепостная Тарас Цимбалюк рассекретил личность загадочной возлюбленной

16:22

Ковровая лихорадка в СССР: зачем их массово вешали на стены

15:59

"Закрывать старые дела": астролог рассказал, когда в январе-2023 ждать сложных периодовВидео

15:57

Участница "Холостяка" появилась на премьере вместе с известным мужчиной

15:53

Зеленский выступил в Верховной Раде: главные заявления президентаВидео

15:53

"Шахеды" будут мигом уничтожены: Федоров заинтриговал новостью о разработке БПЛА класса воздух-воздухВидео

15:50

Дочь Успенской в "голом" платье шокировала людей

15:28

Жена Виктора Павлика показала свою первую встречу с певцом, когда ей было 11 лет

15:20

Под Ростовом дотла выгорела казарма мотострелковой дивизииВидео

14:51

Россия не уйдет с оккупированных земель Украины даже в случае "мира": циничное заявление КремляВидео

14:40

Названо самое плохое место для Wi-Fi роутера в квартире - ставить девайс категорически запрещено

14:32

Арнольд Шварценеггер передал рождественский привет от покойной матери

Реклама
14:24

В российской глубинке пьяный сержант до смерти забил капитанаВидео

14:04

Скандальная украинская пианистка, которая сильно любит террориста Путина, пролетела с концертом в Венеции

14:01

Тринчер в ботфортах по самое не балуйся станцевала на столе в клипе с ПозитивомВидео

13:37

Дворник морга напророчил победу РФ: на росТВ оконфузились из-за "великого провидца" в студииВидео

13:29

Можно оказаться на операционном столе: кому категорически нельзя есть хурмуВидео

12:55

Мы прошли половину пути к победе - ДаниловВидео

12:51

Ратаковски подловили за страстным поцелуем с новым бойфрендом

12:50

С наступающим Новым годом 2023: яркие поздравления в стихах и картинках для самых близкихФото

12:40

В октябре стал коммунистом, в декабре - умер: ВСУ "зажмурили" оккупанта с интересной биографией

12:38

Что можно подарить подруге на Новый год 2023: 15 вариантов, которые ей точно понравятся

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять