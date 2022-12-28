Хит прошлого века: почему раньше ставили золотые зубы и коронки

Золотые зубы и коронки были довольно модными в СССР, но все изменилось.

почему раньше ставили золотые зубы и коронки / скриншот с фильма

Во времена СССР золотые зубы были в тренде - тогда это считалось очень престижно и статусно. Первопроходцами в "золотом" протезировании были древние египтяне, но их дело живет по сей день.

Первые в космосе, но последние в стоматологии

В СССР стоматология была на весьма низком уровне. Тогда главный инструмент зубного врача больше напоминал оружие пыток, чем медицинскую технику. Страдания и без того мучающихся от зубной боли пациентов были невыносимые.

Золотые зубы - это круто

Первыми ставить золотые зубы начали барыги, спекулянты, цыгане, кавказцы, так как могли себе это позволить. Для одних это был способ хоть как-то "легализовать" имеющиеся тысячи и миллионы, другие таким образом пытались сделать выгодное капиталовложение - деньги имели свойство обесцениваться, золото же во все времена имело стабильную ценность.

Преступники с помощью золотых зубов подчеркивали "статусность" владельца, и, в крайнем случае могли использовать золотые зубы в качестве платежного средства.

Не хватает на зуб? Ставь коронку

Мода не "позолоченный рот" дошла и до обычных людей. Те, кто не мог позволить себе полноценные зубы, ставили золотые коронки. Совсем бедное население ставило простые железные зубы: металл во рту не окислялся, зубы работали исправно и были долговечными, а главное - недорогими.

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