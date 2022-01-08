ТОП-3 вещи, которые лучше не покупать в Интернете

Что лучше не покупать в Интернете / pixabay.com

С развитием пандемии коронавируса развиваться начали и интернет-магазины. Из-за длительной самоизоляции клиенты привыкли делать покупки в Сети и получать их прямо под дверь с доставкой курьера.

Однако, как выяснилось, не все можно покупать в Интернете. Есть вещи, которые лучше выбрать старым добрым способом - на ощупь и собственными глазами. О том, что лучше не покупать в Интернет-магазинах пишет Marie Claire.

1. Обувь. Очень трудной выбрать обувь не только по размеру, но и по подъему и толщине ноги. Также важно обратить внимание на фурнитуру, поэтому лучше не покупать эти вещи через интернет.

2. Нижнее белье. Этот товар возврату не подлежит. Кроме того, здесь также важен размер. Ведь, согласитесь, размер чашки бюстгальтера подобрать невозможно, а надеяться на стандарт размер - то еще риск.

3. Вечерние наряды. Выбирать роскошные платья и костюмы для специального случая - это наслаждение и терапия. Лишать себя такого удовольствия - не что иное, как грех. Однако кроме этого, такие вещи стоят очень дорого - еще одна причина для покупки в реальном, а не виртуальном мире.

Напомним, в 2022 году в Украине подорожает недвижимость. Цена за квадратный метр может увеличиться на 10%. Поэтому квартиру лучше покупать уже сейчас.

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