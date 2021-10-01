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Топ-3 способа восстановить кишечник после бурного застолья

1 октября 2021, 05:00

Есть определенный список способов, которые нужно исользовать, если сильный удар нездоровой пищей и спиртными напитками по кишечнику уже нанесен.

Овощи
Топ-3 способа восстановить кишечник после бурного застолья / ua.depositphotos.com

В праздники или дни бурных застолий привычный рацион многих людей претерпевает значительные изменения. Портал РИА Новости опубликовали рекомендации экспертов по поводу того, что людям нужно делать, если мощный удар нездоровой пищей и алкоголем по кишечнику уже нанесен.

Способ №1

Если вы все-таки переели, то кишечнику поможет восстановиться цукини. Благодаря легкоусвояемым углеводам этот вид кабачка восстанавливает кишечную перистальтику и не раздражает слизистую оболочку желудка. Кроме того, цукини имеет богатый питательный состав: клетчатку, фолиевую кислоту, аминокислоты, витамины А и С, а также железо, зеаксантин и лютеин, кальций, магний и калий.

Способ №2

Цветная капуста — хорошее мочегонное средство. Она считается рекордсменом по содержанию витамина С, а также богата витамином К, клетчаткой, антиоксидантами и Омега-3 жирными кислотами.

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Способ №3

В брокколи много пищевых волокон, которые ускоряют обмен веществ. Также эта капуста благотворно влияет на печень — все из-за желчегонного эффекта. И это далеко не все: брокколи — источник белка, витаминов Е и B9, омега-кислот, антиоксидантов, аминокислот, кальция, меди, калия и фосфора.

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Напомним, ранее сообщалось, ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

Позднее ученые из Университета Глазго установили - употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма.

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здоровье организм
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