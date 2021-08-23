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Что случится с организмом, если месяц не пить спиртные напитки - ответ экспертов

23 августа 2021, 10:46
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Если человек откажется от алкоголя хотя бы на месяц, говорят эксперты, медики и ученые, то заметные изменения в его организме наступят немедленно.

Спиртное
Что случится с организмом, если месяц не пить спиртные напитки / ua.depositphotos.com

Употребление спиртных напитков не лучшим образом сказывается на нашем здоровье и внешнем виде. Как сообщает портал Harpersbazaar со ссылкой на экспертов, если человек откажется от алкоголя хотя бы на месяц, качество работы его организма станет гораздо лучше.

Легче сбрасывается вес

В алкоголе, особенно крепком, много калорий и сахара. К примеру, один большой бокал вина имеет ту же калорийность, что и порция мороженного, а 500 миллилитров сидра равняется пончику. Крометого употребление спиртного усиливает аппетит. Давно доказано, что после пары-тройки рюмок человек съедает на треть больше, чем обычно.

Состояние внутренних органов улучшится

Особенно от спиртных напитков страдает печень. Плюс уникальный орган способен легко саморегенерироваться. И после исключения алкоголя на месяц печень сможет восстановиться.

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Доказано, что отказ от алкоголя положительно влияет на организм в целом - снижается риск возникновения сердечных заболеваний, диабета, рака и панкреатита.

Сон станет крепче и здоровее

Алкоголь влияет на альфа-волны в мозгу, увеличивая их колебания, что провоцирует бессонницу. И хотя кажется, что после алкоголя засыпаешь быстрее и крепче, это не так. Сон в трезвом состоянии гораздо более полезен, он развивает память, повышает концентрацию и продуктивность.

Читайте такжеКакие спиртные напитки вызывают самое сильное похмелье - ответ экспертов

Напомним, ранее сообщалось, ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

Позднее ученые из Университета Глазго установили - употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма.

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здоровье сон организм
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