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Топ-4 знака зодиака, наделенных природным шармом: астролог назвал секрет успеха каждого

21 октября 2021, 06:05

Влад Росс составил рейтинг знаков зодиака, способных очаровывать окружающих.

Астролог составил рейтинг знаков, наделенных природным шармом
Астролог назвал знаки зодиака, обладающие магической притягательностью / ua.depositphotos.com

Несколько знаков зодиака от природы наделены невероятным шармом и способны у любого человека вызвать большую симпатию. Перед их чарами мало кто может устоять. Такой дар часто выручает представителей этих знаков при урегулировании конфликтных ситуаций и решении проблем. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог составил свой рейтинг самых очаровательных знаков зодиака и рассказал, почему шарм представителей знака Рыб – уникален.

1 место – Весы. Весы обладают невероятным шармом. В любой сложной ситуации и при любой проблеме им легко договориться тет-а-тет, потому что перед их обворожительностью никто не может устоять. Они могут пустить пыль в глаза и околдовать других.

2 место – Лев. Благодаря шарму Льва его любят все, и никто не может долго на него злиться. Этот знак зодиака очень любит рисоваться и делать большие подарки. К тому же, Лев необыкновенно сексуален, что также добавляет ему очарования.

3 место – Скорпион. Скорпион очень притягательный знак зодиака. В обители этого знака – Плутон, именно он наделяет представителей знака невероятной сексуальностью, перед которой невозможно устоять. Энергетика Скорпиона настолько сильна, что он просто манит к себе людей.

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Отдельно Влад Росс отметил Рыб. По его словам, шарм Рыб – особенный.

"Это нежное и романтичное очарование, которое никого не оставляет равнодушным. Рядом с Рыбами можно проявить слабость, и они сделают все, чтобы помочь, даже снимут с себя последнюю рубаху", – пояснил астролог.

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