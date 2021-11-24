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Топ-3 неочевидных факторов, которые вызывают головокружение

24 ноября 2021, 18:43
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Как говорит врач-кардиолог Ольга Козлова, спровоцировать у человека длительное головокружение могут сразу несколько факторов. Порой не вполне очевидных.

Головокружение
Топ-3 неочевидных факторов, которые вызывают головокружение / ua.depositphotos.com

Головокружение – крайне неприятное явление, которое создает ощущение вращения в пространстве. Врач-кардиолог Ольга Козлова для портала "Москва 24" назвала три скрытые причины головокружения.

1. Неправильно подобранные очки

Одна из причин головокружения может заключаться в очках, которые мы носим. Врач рассказала, что пациенты часто сами назначают себе очки и не могут подобрать подходящие размеры, расстояния, диоптрии.

2. Межпозвоночная грыжа

Неочевидной причиной головокружения может стать межпозвоночная грыжа. Грыжа давит на позвоночную артерию, которая питает мозжечок и ствол головного мозга. "При нарушении кровоснабжения возникает такой симптом как головокружение", - сообщила Козлова.

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Медик также добавила, что выявить межпозвоночную грыжу помогут определенные тесты, которые назначает доктор-невролог при обращении.

3. Анемия

Из-за дефицита железа и витамина B12 молодые люди могут болеть анемией, при которой клетки головного мозга не в полном объеме насыщаются кислородом. Отсюда появляется кислородное голодание, а дальше – головокружение.

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Напомним, ранее международные исследователи выяснили, что диабет второго типа можно предсказать по содержанию в крови белка фоллистатина еще за 19 лет до начала развития заболевания.

Также ранее эксперты обнародовали перечень осенних продуктов, которые способствуют похудению.

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здоровье головокружение
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