Топ-3 неочевидных факторов, которые вызывают головокружение

Как говорит врач-кардиолог Ольга Козлова, спровоцировать у человека длительное головокружение могут сразу несколько факторов. Порой не вполне очевидных.
Головокружение – крайне неприятное явление, которое создает ощущение вращения в пространстве. Врач-кардиолог Ольга Козлова для портала "Москва 24" назвала три скрытые причины головокружения.
1. Неправильно подобранные очки
Одна из причин головокружения может заключаться в очках, которые мы носим. Врач рассказала, что пациенты часто сами назначают себе очки и не могут подобрать подходящие размеры, расстояния, диоптрии.
2. Межпозвоночная грыжа
Неочевидной причиной головокружения может стать межпозвоночная грыжа. Грыжа давит на позвоночную артерию, которая питает мозжечок и ствол головного мозга. "При нарушении кровоснабжения возникает такой симптом как головокружение", - сообщила Козлова.
Медик также добавила, что выявить межпозвоночную грыжу помогут определенные тесты, которые назначает доктор-невролог при обращении.
3. Анемия
Из-за дефицита железа и витамина B12 молодые люди могут болеть анемией, при которой клетки головного мозга не в полном объеме насыщаются кислородом. Отсюда появляется кислородное голодание, а дальше – головокружение.
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