Топ-3 неочевидных факторов, которые вызывают головокружение / ua.depositphotos.com

Головокружение – крайне неприятное явление, которое создает ощущение вращения в пространстве. Врач-кардиолог Ольга Козлова для портала "Москва 24" назвала три скрытые причины головокружения.

1. Неправильно подобранные очки

Одна из причин головокружения может заключаться в очках, которые мы носим. Врач рассказала, что пациенты часто сами назначают себе очки и не могут подобрать подходящие размеры, расстояния, диоптрии.

2. Межпозвоночная грыжа

Неочевидной причиной головокружения может стать межпозвоночная грыжа. Грыжа давит на позвоночную артерию, которая питает мозжечок и ствол головного мозга. "При нарушении кровоснабжения возникает такой симптом как головокружение", - сообщила Козлова.

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Медик также добавила, что выявить межпозвоночную грыжу помогут определенные тесты, которые назначает доктор-невролог при обращении.

3. Анемия

Из-за дефицита железа и витамина B12 молодые люди могут болеть анемией, при которой клетки головного мозга не в полном объеме насыщаются кислородом. Отсюда появляется кислородное голодание, а дальше – головокружение.

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