То тут 100 грамм, то там 100 грамм: что будет, если пить водку каждый день

Что будет, если пить водку каждый день / https://ua.depositphotos.com/

Полезна ли водка в малых количествах

Алкоголь поражает практически все органы сразу. Особенно страдают печень, желудок, сердце и головной мозг. Также минимальные дозы спиртного вызывают зависимость.

Польза у водки, конечно, имеется, но лишь когда ее используют в других целях. Так, этот напиток считается отличным антибактериальным и антигрибковым средством, которым можно обрабатывать раны и укусы насекомых. Протирают водкой мебель и вещи, чтобы избавиться от бактерий и удалить запахи. Ей рекомендуется обтирать тело для снятия сильного жара. Можно добавлять небольшое количество водки в другие блюда (лучше всего в уху).

Что будет, если пить каждый день 100 грамм водки

Стоит помнить, что женщинам в сутки медики разрешают употреблять не более 30 граммов, а мужчинам — не более 50. То есть выпитые 100 граммов уже превышают разрешенный показатель. Поэтому ответ на вопрос "Какой вред от водки" очень прост ‒ вред есть и он очень заметен.

Алкоголь практически сразу всасывается в кровь и распространяется по организму – у человека поднимается настроение. После того как происходит очищение, наоборот, начинается апатия. Этанол, попавший в организм, подвергается окислению и превращается в яд, который наносит урон отдельным органом и выражается в таких симптомах, как сухость во рту и головная боль.

При ежедневном употреблении водки нарушается психическое состояние человека, так как идет пагубное влияние на нервную систему. Происходят сбои в работе вестибулярного аппарата и начинаются серьезные проблемы с памятью.

Какой вред от водки

У медиков принято считать, что такое количество напитка, крепость которого составляет 40 градусов, у среднестатистического взрослого человека полностью выводится из организма за 3-3,5 часа.

Тем, кто задается вопросом "полезно ли пить водку каждый день" надо помнить от постоянного употребления этого напитка развиваются следующие болезни:

панкреатит;

рак;

алкогольный гепатит;

цирроз печени;

гипертензия;

ишемическая болезнь сердца;

атеросклероз и другие.

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