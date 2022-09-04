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Настойка хрена на водке, воде и вине: самые популярные рецепты полезных напитков

4 сентября 2022, 09:00

Специалисты сходятся на том, что хрен ‒ полезное растение. Главред собрал лучшие советы на тему "Как можно использовать корень хрена". И другие его части.

Хреновуха
Настойка хрена на водке, воде и вине - популярные рецепты / https://ua.depositphotos.com/

Настойка хрена на водке и меде

Что нужно:

  • свежий корень хрена - 80 грамм;
  • Мед - 50 грамм;
  • Водка - пол-литра.

Сперва из бутылки нужно отлить 70 миллилитров водки в приличный сосуд. Потом плотно его закрыть ‒ чтобы остались на месте спиртовые пары.

Затем в третий сосуд ‒ там будет смешиваться мед с водкой ‒ отлейте еще сто грамм спиртного. Затем добавьте половину столовой ложки меда. И тщательно перемешайте до полного растворения. Времени нужно много ‒ мед обычно в водке плохо растворяется.

Потом водку с медом обратно залейте в бутылку с основной частью водки. Далее помойте корень хрена и нарежьте его небольшими частями – примерно по 3-5 миллиметра.

Порезанный хрен засыпьте в бутылку с алкоголем и медом. Плотно закупорьте, мощно взболтайте и поместите в прохладное темное место. Пускай стоит там пять суток.

Напиток каждый день нужно взбалтывать. Через пять дней запах спирта полностью уйдет. Настойку не стоит передерживать, иначе напиток будет горчить. Затем настойку нужно процедить через марлю. Если понадобиться, то повторите процедуру несколько раз подряд.

Настойка хрена на воде и вине

Укрепить иммунитет поможет следующая настойка, в основе которой лежит хрен. Измельчите два килограмма корня хрена. Затем положите в трехлитровую банку, поместите туда же 200 грамм нарезанного имбиря, все это залейте молодым вином. Для профилактики простудных заболеваний принимать вечером по одной столовой ложке настоя ‒ желательно с медом.

Если проблема достать молодого вина, то нужно поступить так. Хорошо вымыть три лимона, очистить 200 грамм хрена и один корень петрушки. Все это нужно измельчить при помощи мясорубки. Добавьте одну столовую ложку меда ‒и все готово. Его можно добавлять по одной столовой ложке в любые блюда. Это не только придаст пище интересный вкус, но и послужит хорошей профилактикой простуды. Хранить все это положено строго в холодильнике.

Отвар хрена

Как приготовить отвар из хрена

Натертым хреном нужно наполнить небольшой сосуд до половины объема. Затем ‒ залить водкой до верха. Потом ‒ закупорить и настаивать в течение 12-15 суток в темном прохладном месте. Затем процедить. Далее ‒ использовать для растираний при артритах, артрозах, остеохондрозе. После применения настойки укутать больное место и полежать 30 минут либо час. От выпадения волос это средство в течение месяца ежедневно перед сном втирают в кожу головы.

Кроме того, кашицей из корня или свежим соком хрена лечат:

  • облысение и некоторые кожные заболевания;
  • делают маски и лосьоны для проблемной кожи — с расширенными порами, угревой сыпью, пигментными пятнами;
  • используют против веснушек.

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