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Известный учитель Украины Авраменко рассказал, как правильно: "тірамісу" или "тирамісу"

Юлия Куришко
16 мая 2023, 10:43 обновлено 16 мая, 11:26
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Как правильно писать слова иноязычного происхождения, рассказал языковед Александр Авраменко.
Известный учитель Украины Авраменко рассказал, как правильно: 'тірамісу' или 'тирамісу'
Авраменко обьяснил правила написания иноязычных слов / коллаж Главред: фото: Википедия, facebook.com/oleksandr.avramenko

Как правильно писать в украинском языке название известного десерта: "тІрамісу, тЕрамісу, или тИрамісу"?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко посвятил урок украинского языка правописанию слов иноязычного происхождения, объяснил это в Сніданку з 1+1.

"Не "тірамісу", а "тирамісу". В иноязычных словах после "т" в украинском надо писать "и". Мы же не говорим "математіка", нет, "математика", - подчеркнул Авраменко.

видео дня

Языковед также напомнил специальное "правило девятки", по которому после д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишется буква "и".

Смотрите видео о том, как правильно писать слова иноязычного происхождения:

Языковой вопрос

Напомним, что российские власти стремятся расколоть Украину из-за языкового вопроса. В Украине есть миллионы людей, для которых русский является родным языком общения. Из-за этого внутри государства провоцируются конфликты.

В Украине вступила в силу еще одна норма закона о языке отныне печатные средства массовой информации должны издаваться на государственном языке.

В Украине могут исчезнуть паспорта-книжечки. Тарас Кремень обратился к депутатам Верховной Рады Украины, чтобы отказаться от паспортов старого образца, где информация о гражданине подается на русском языке.

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