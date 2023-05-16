Известный учитель Украины Авраменко рассказал, как правильно: 'тірамісу' или 'тирамісу'

Как правильно писать слова иноязычного происхождения, рассказал языковед Александр Авраменко.

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Авраменко обьяснил правила написания иноязычных слов / коллаж Главред: фото: Википедия, facebook.com/oleksandr.avramenko

Как правильно писать в украинском языке название известного десерта: "тІрамісу, тЕрамісу, или тИрамісу"?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко посвятил урок украинского языка правописанию слов иноязычного происхождения, объяснил это в Сніданку з 1+1.

"Не "тірамісу", а "тирамісу". В иноязычных словах после "т" в украинском надо писать "и". Мы же не говорим "математіка", нет, "математика", - подчеркнул Авраменко.

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Языковед также напомнил специальное "правило девятки", по которому после д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишется буква "и".

Смотрите видео о том, как правильно писать слова иноязычного происхождения:

Языковой вопрос

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