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Некоторые люди не болеют COVID-19: ученые выяснили причину

11 ноября 2021, 10:28
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Результаты нового исследования могут иметь решающее значение при разработке вакцины от коронавируса другого типа, заявили в Университете Рединга.

Кому не грозит коронавирус - ответ ученых

Коронавирусом переболели миллионы людей во всем мире, однако есть и такие, кто ни разу не заразился COVID-19. Ученые выяснили, что это связано с увеличением Т-клеток, которые реагировали на Sars-cov-2.

Т-клетки - это так называемые клетки памяти от предыдущих инфекций, вызванные другими сезонными коронавирусами, которые приводят, например, к простуде. Они и защищали от коронавируса, говорится в исследовании, результаты которого опубликовал британский научный журнал Nature.

Ученые объяснили, что иммунные клетки "вынюхивают" белки в механизме репликации – области коронавируса, общей с сезонными коронавирусами, чтобы инфекция исчезла на самой ранней стадии.

"Это исследование определяет новый промежуточный результат – достаточно воздействия вируса, чтобы активировать часть вашей иммунной системы, но недостаточно для проявления симптомов, обнаружения значительных уровней вируса или установления ответа антител", – сказал доцент биомедицинских технологий в Университете Рединга Александр Эдвардс.

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Ученый добавил, что выводы из этого исследования могут иметь решающее значение при разработке вакцины от коронавируса другого типа.

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Как сообщал Главред, коронавирус в Европе продолжает бушевать. Причем континент стал единственным регионом мира, где неуклонно растут как случаи заболеваемости COVID-19, так и смертность. В частности, за последнюю неделю смертность от COVID-19 увеличилась на 10 процентов, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

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