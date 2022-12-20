Технология работает до сих пор: зачем раньше клеили газеты под обои

Газетный слой очень плотно и крепко приклеивался к стене. Настолько, что при снятии старых обоев он оставался без повреждений.

Зачем раньше клеили газеты под обои / скриншот YouTube

Почти 50 лет назад была довольно популярная технология поклейки обоев поверх газет. В те времена этот процесс был довольно трудоёмким, но лайфхак работал на все 100%.

Перед тем, как клеить обои, люди были вынуждены варить клейстер из крахмала прямо на кухонной плите в обычной кастрюле.

Обои на стенах выполняли сразу три функции

Газету в данном случае можно назвать легкой "грунтовкой", в том числе и скрывающей малые неровности. Они скрывали неровности стен. Газетная бумага, отлично впитывающая влагу и имеющая великолепное сцепление с кустарным крахмальным клеем, имела еще одно важное преимущество — ее запасы почти в любой семье были неисчерпаемы.

Газета защищает обои от оштукатуренной поверхности стены. Газеты, наклеенные на неровную штукатурку, немного смягчали ее изъяны. Они выполняли роль грунтовки, укрепляя слой штукатурки под обоями и не давая ей осыпаться.

Это позволяло обоям дольше держаться. Бумага, высыхая, натягивалась и скрывала небольшие неровности стен. В местах серьезных дефектов иногда клеили 2 и даже 3 слоя газет.

Для лучшего сцепления обоев со стеной, так как газета очень тонкая и легкая, хорошо приклеивается к стенам, а уже на нее намного легче клеить обои. Основа из газетной бумаги делала сцепление обоев со стенами более надежным.

Это достигалось за счет того, что газеты, более легкие, лучше держались на оштукатуренных и просто бетонных стенах. А уж бумагу к бумаге приклеить было гораздо проще даже самодельным клеем.

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