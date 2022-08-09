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Отмываем копоть, жир и следы от ручки: как почистить обои в домашних условиях

9 августа 2022, 14:10

Простейшие методы, которые вернут вашим обоям красоту.

Грязные обои
Грязные обои / скриншот

Обои - это не только материал, который защищает вашу стену от повреждений. Также они придают комнате эстетический вид. Но со временем на них воздействуют различные загрязнители, которые вывести не так уж и просто.

Главред разбирался, как отмыть обои от чернил, копоти и других неприятных взгляду вещей.

Как отмыть обои от ручки

Маленькие (да и не только) дети превращают стены в обои? Не беда. С пятнами от карандашей, фломастеров и ручек можно справиться с помощью подручных средств.

Стираем простой карандаш. Простой карандаш быстро стирается любой канцелярской резинкой, за исключением особо жестких ластиков.

Чтобы при стирании на обоях не отсталость мутного пятна можно использовать резинку, размоченную своими руками в бензине. Подготовленный ластик становится очень мягким и не протирает бумагу.

Стираем цветной карандаш. Цветной карандаш стирается жесткими ластиками.

Смываем пятна акварельной краски. Акварельные краски с моющихся обоев удаляются мягкой поролоновой губкой, смоченной в воде.

Краску сначала нужно размочить, отжать губку и после этого удалять пятно без следов. Если пятно свежее, его можно будет удалить за два захода.

Выводим следы ручки и маркера на виниловых обоях. Свежие следы ручки с плотных виниловых обоев можно стереть меламиновой губкой. Губка смачивается в обычной воде, далее с лёгким нажимом стираем загрязнение.

Выводим следы ручки и маркера на бумажных обоях. Чернила и маркер со светлых бумажных покрытий можно вывести моющими средствами, содержащими концентрированный хлор.

Средство наносится на загрязнение ватной палочкой и уже через пару минут снимается сухим ватным тампоном.

Как отмыть обои от копоти

Наиболее простое средство для мытья обоев – это раствор пищевой соды. Инструкция по его применению предельно простая:

  1. пищевую соду нужно смешать с теплой чистой водой в пропорции 20г соды на 1л воды;
  2. далее надо подготовить чистую мягкую тряпку или губку;
  3. затем смочите губку в воде, отожмите ее, и протрите ею загрязненные участки.
  4. Данный способ достаточно универсальный, так как помогает избавиться от различных налетов, которые зачастую появляются на полотнах на кухне.

Как отмыть обои от жира

  • Засохшую грязь постарайтесь аккуратно соскрести мягкой щеткой. Затем намочите губку и шершавой стороной очень легкими движениями смахнуть остатки грязи.
  • Следы шариковой ручки, карандашей, мелков попробуйте аккуратно стереть канцелярским ластиком. Для того чтобы он лучше удалял грязь, предварительно вымочите его в керосине.
  • К жирному пятну прижмите мякиш свежего хлеба, повторите несколько раз до осветления места загрязнения.
  • Также следы жира можно попытаться убрать кусочком ткани, смоченным в бензине. Можно использовать смесь бензина с зубным порошком.
  • Въевшиеся пятна от продуктов питания и другие загрязнения можно удалить при помощи салфетки и утюга. Приложите салфетку к пятну, слегка прогрейте утюгом, повторите несколько раз через чистые участки салфетки.
  • Для удаления не слишком глубокого въевшихся загрязнений используйте меламиновую губку, слегка смоченную в мыльном растворе.

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