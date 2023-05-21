Тайный язык женской сумочки: как определить характер по аксессуару

Сумка является продолжением личности женщины и может многое о ней рассказать. Как определить характер женщины по ее сумке?

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Что можно сказать о женщине по ее сумочке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Сумка - это аксессуар, который есть у каждой женщины. В зависимости от моды, имиджа или повода она может дополнять свой образ той или иной сумочкой, но, в целом, форма сумки, размер, способ ношения или цвет позволят больше узнать о личности ее обладательницы. Характер женщины по сумке определить довольно просто. Как это сделать, разобрался Главред.

Что можно сказать о женщине по ее сумочке

Во-первых, по размеру сумочки можно определить интроверт ее обладательница или экстраверт.

Маленькие сумочки предпочитают интроверты. Они носят их близко к телу, чтобы не привлекать к себе внимание.

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Экстраверты носят большие сумки на плече или предплечье. Они будут использовать аксессуар для того, чтобы, наоборот, привлечь к себе внимание окружающих.

Бывают случаи, когда и интроверту нужно носить с собой все свои вещи, поэтому нужна большая сумка. Это указывает на предусмотрительность или необходимость успокоиться или получить защиту, "закрываясь" от мира громоздким аксессуаром.

О чем говорит цвет сумки

Яркие цвета, такие как красный, указывают на уверенность. Красный обычно носят страстные женщины, которые не боятся быть в центре внимания.

Более приглушенные тона, такие как коричневый и белый, говорят о том, что человек любит простые вещи в жизни и очень приземлен.

Желтый цвет сумки указывает на веселый характер и творческий потенциал, а черный ассоциируется с профессионализмом. Черные сумки предпочитают утонченные женщины.

Зеленый цвет говорит о любви к природе, а фиолетовый и другие темные оттенки носят целеустремленные женщины.

Характер женщины по форме сумки

Большие сумки, как правило, любят целеустремленные и инициативные люди. Сумка-тоут универсальна и позволяет носить с собой все, что может понадобиться в течение напряженного дня. Это практичный выбор для активного образа жизни.

Сумка-тоут / Фото: instagram.com/lucky_hand_made_u

Сумка-сэтчел говорит, что ее хозяйка организована, уверена в себе и эффективна. Она всегда стремится достичь своих целей.

Сумка-сэтчел / Фото: instagram.com/new__six

Клатчи предпочитают веселый и свободолюбивые дамы, которые любят плыть по течению.

Клатч / Фото: instagram.com/leman_room

Сумки через плечо очень практичны. Их носят женщины, которые любят быть в движении и носят с собой самое необходимое удобным, практичным и стильным способом.

Сумка через плечо / Фото: instagram.com/bartbag_kyiv

Если женщина носит роскошную и дорогую сумку, то объяснение такому выбору аксессуара дал еще модельер Карл Лагерфедьд.

"У вас есть деньги, которые вы можете потратить на такие вещи, и вы хотите, чтобы другие знали об этом", - говорил он.

Что говорит о женщине ее сумка и манера носить аксессуар

Люди, которые носят сумку через плечо, любят чувствовать себя защищенными и в безопасности. Такие люди не любят, когда к ним приближаются, и предпочитают держаться на расстоянии от других.

Сумка на плече говорит об уверенности в себе / Фото: instagram.com/bartbag_kyiv

Те, кто носит сумку на плече, уверены в себе. Они хотят, чтобы у них были свободны руки и была возможность спокойно взаимодействовать с миром. Такие люди часто очень заняты, они многозадачны.

Такими же чертами характера обладают и люди, которые носят рюкзак или поясную сумку.

Поясная сумка говорит о том, что человек многозадачен / Фото: instagram.com/bartbag_kyiv

Когда сумка висит на сгибе локтя или носится в руке, будь то клатч или нет, это значит, что женщина идет в особенное место, а сумку она выбрала в качестве завершающего штриха своего образа.

Сумка на руке говорит об особенном случае / Фото: instagram.com/bartbag_kyiv

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