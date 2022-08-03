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2 универсальные сумки для женщин после 40 лет, которые можно носить годами и ко всему

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

3 августа 2022, 04:10

Эти женские сумки подходят к любой одежде и стилю, поэтому вы никогда не ошибетесь, если сделаете ставку именно на них.

  • Универсальные сумки для женщин после 40 лет
    Универсальные сумки для женщин после 40 лет Instagram
  • Универсальные сумки для женщин после 40 лет
    Универсальные сумки для женщин после 40 лет Instagram
  • Универсальные сумки для женщин после 40 лет
    Универсальные сумки для женщин после 40 лет Instagram
  • Универсальные сумки для женщин после 40 лет
    Универсальные сумки для женщин после 40 лет Instagram
  • Универсальные сумки для женщин после 40 лет
    Универсальные сумки для женщин после 40 лет Instagram
  • Универсальные сумки для женщин после 40 лет
    Универсальные сумки для женщин после 40 лет Instagram
  • Универсальные сумки для женщин после 40 лет
    Универсальные сумки для женщин после 40 лет Instagram
  • Универсальные сумки для женщин после 40 лет
    Универсальные сумки для женщин после 40 лет Instagram
  • Универсальные сумки для женщин после 40 лет
    Универсальные сумки для женщин после 40 лет Instagram
  • Универсальные сумки для женщин после 40 лет
    Универсальные сумки для женщин после 40 лет Instagram
  • Универсальные сумки для женщин после 40 лет
    Универсальные сумки для женщин после 40 лет Instagram

Наверное, нет в мире женщин, которые равнодушно могут смотреть на яркие и необычные сумки, щедро украшенные бисером и всевозможными блестящими элементами. Но, когда такая красота в итоге появляется в вашем шкафу, то в конечном итоге она не оправдывает себя – все наслаждение сумкой ограничивается одним-двумя выходами в свет.

Дело в том, что когда дело доходит до выбора сумки, то нет ничего лучше, чем классическая, "скучная" сумка, которая никогда не выйдет из моды. Особенно этот момент должны учитывать женщины после 40 лет, которые к этому возрасту, вероятно, уже и сами поняли, что универсальная сумка под все – настоящая находка!

Прелесть "неинтересной" сумки в том, что вам необязательно иметь "неинтересный" стиль, чтобы оценить ее по достоинству. Такие универсальные женские сумки подходят к любой одежде и стилю, поэтому вы никогда не ошибетесь, если сделаете ставку именно на них. При этом не важно, это дорогая дизайнерская сумка или лаконичный эконом-вариант.

Так как же выглядят сумки, которые всегда в моде, спросите вы? Как правило, это кожаная сумка без изысков и кричащих элементов дизайна. Что касается формы сумки, то это варианты с верхней ручкой и сумка через плечо.

Как подобрать универсальную сумку для женщин после 40 лет

Размер сумки имеет значение

Если вы стоите на пороге покупки новой сумки, то учтите несколько моментов. В частности, крайне важно не покупать сумку только по картинке в интернете. Перед покупкой обязательно примерьте сумку. При этом примерьте ее, например, с жакетом и без жакета, чтобы понять, будет она вам велика или мала.

Не игнорируйте вес сумки

Также имейте в виду, сумка, которая подходит под все, не должна быть слишком тяжелой - вес тоже имеет значение. Красивая женская сумка, которая весит тонну, вряд ли станет вашим любимым аксессуаром. Скорее, вы будете всячески ее избегать.

За качество не скупитесь доплатить

"Скучные" сумки для женщин за 40 лет могут стоить немало денег, и вы должны быть готовы к этому. Зато, когда вы найдете идеальную модель, которая растопит ваше сердце, то можете быть уверены в том, что сумка прослужит вам намного дольше, чем вы предполагаете.

Проверьте все карманы

Как вы любите прятать свои вещи? Вам по душе бросать все в одном месте или лучше, когда каждая вещь имеет свое место? Эти мелочи имеют значение. Поэтому обратите внимание на то, какие отсеки есть в сумке и мысленно представьте, что и куда вы будете складывать. Если для какой-то вещички в вашей новой сумке не находится места – это не ваша сумка. Или готовьтесь менять привычки.

Универсальные сумки для женщин после 40 лет, которые можно носить годами

Каркасная женская сумка

Один из самых ходовых вариантов на долгие годы - это деловая сумка среднего размера с жестким дном и короткими ручками. При этом лучше всего ориентируйтесь на вечные нейтральные оттенки: черный, белый, бежевый, коричневый или серый.

Универсальные сумки для женщин после 40 лет
Универсальные сумки для женщин после 40 лет / Instagram

Женская сумка через плечо

Если вы из тех, кто предпочитает свободные руки, при этом чтобы все необходимое было с собой, то модная сумка 2022 через плечо – именно то, что вам нужно. Она небольшая, ее можно носить как на плече, так и через плечо. Только не гонитесь за яркими расцветками и необычными формами - они быстро выйдут из моды.

Универсальные сумки для женщин после 40 лет
Универсальные сумки для женщин после 40 лет / Instagram

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