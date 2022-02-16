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Тайный роман, козни коллег и невероятная удача: гороскоп на март 2022 для Овнов

16 февраля 2022, 18:52

В новолуние 2 марта 2022 Овнов ждет кульминация и переход на новый уровень, а 5 и 6 числа представители знака поймают удачу за хвост, говорит гороскоп 2022.

гороскоп, Овен
В конце месяца Овны могут почувствовать усталость и упадок сил, говорит гороскоп на март 2022 / Коллаж ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2022 года для Овнов.

В целом, март - хороший месяц для новых начинаний, проектов и планов на будущее. При этом важно обратить внимание на здоровье. Если есть какие-то проблемы, то лучше обратиться к врачу, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

2 марта - новолуние в двенадцатом доме гороскопа. Это сектор, который символизирует завершение или кульминацию какого-то процесса.

Какие события могут начаться в жизни Овнов со 2 марта:

  • иммиграция;
  • далёкие поездки или командировка за границу;
  • обучение в другой стране;
  • контакты с кем-то, кто находится далеко;
  • удалённая работа.

"Также Овны могут получить подарок или им повезет в деле, в котором они даже не рассчитывали на удачу", - говорит гороскоп 2022.

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Астролог предупредила, что новолуние 2 марта может принести Овнам освобождение и потерю, но в то же время и получение какого-то блага. Например, представители знака могут получить наследство, доход из тайных источников.

Кроме того, откроются тайны или начнутся отношения, которые не захочется афишировать.

Новолуние 2 марта - хорошее время для того, чтобы отправиться в санаторий, ретрит или запланировать зачатие.

"Март - хороший месяц для того, чтобы выходить на новый уровень, планировать будущее, ведь в этом месяце нет ни одной ретроградной планеты", - добавила астролог.

6 марта Солнце соединится с Юпитером в этом же двенадцатом доме гороскопа - это бывает раз в год и считается, что это очень хороший день.

"Юпитер - планета удачи и везения, а Солнце - это наша энергия. 5 и 6 марта - очень хорошие дни, когда в чём-то вам повезёт или вы примете правильное решение", - сказала астролог.

Эти дни хороши для образования, путешествий и международного бизнеса. У Овнов может состояться знакомство с иностранцем, бизнес выйдет на международный уровень, ожидается получение диплома или победа в суде.

7 марта Венера соединяется с Марсом в одиннадцатом доме гороскопа. Овнов ждут знакомства с новыми друзьями, вхождение в новый коллектив, подписание контракта или начало проекта.

11 марта Меркурий - планета информации и новостей - меняет знак. Овны получат весточку от кого-то из прошлого или от человека, с которым давно не общались.

Это период, когда придется осуществлять сбор информации или оформлять документы, чтобы учиться или работать за границей.

18 марта - полнолуние в шестом доме гороскопа, это сектор работы.

"Здесь будет или завершение какой-то работы, за которую вы получите деньги, или проекта, который вы сдадите, или новость о вашей организации, боссе, коллегах. Кто-то может уволиться. Полнолуние также часто высвечивает информацию, которую вы не знали. Например, вы узнаете, что ваша коллега строит козни против вас или что вас переводят в другой отдел, или вы получаете повышение", - рассказала Перл.

Не исключено, что придется позаботиться о вашем домашнем животном. Может быть это будет просто плановое посещение ветеринара.

Астролог посоветовала быть внимательным к своему здоровью 18 марта.

"Если вы будете плохо себя чувствовать, нужно сдать анализы, пройти обследование. Овны могут принять решение бросить плохие привычки или сесть на диету - наступит как раз очень удачный период для этого", - говорит гороскоп 2022.

В конце месяца Овна могут почувствовать усталость и упадок сил. Но 21 марта всё придёт в норму, так как Солнце входит в знак Овна. В этот день представители знака могут получить хорошие новости, придут деньги, состояние здоровья улучшится, поднимется самооценка.

С 28 марта Овны будут более общительны, ожидается больше контактов.

"У вас будет больше энергии, больше желания и как будто новые намерения и новые мечты", - резюмировала Анжела Перл.

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Овен Гороскоп на март гороскоп Овен гороскоп 2022 Анжела Перл
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