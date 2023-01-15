Тайна за семью замками: зачем советские проводницы подсыпали соду в чай

Мало кто знает, но во времена СССР проводницы в поездах подмешивали пассажирам в чай немного соды. Тогда это тщательно скрывали.
В те времена почти ни одна поездка не обходилась без стакана чая, но был он необычным.
Дефицит в действии
Не секрет, что в СССР многие товары были дефицитными. Не исключением была и чайная заварка, которую ЖД-работникам давали определенную норму, которой не хватало.
Чтобы напоить всех желающих пассажиров, проводникам и проводницам приходилось придумывать изощренные способы. Одним из них была сода. Небольшое количество белого порошка помогало покрасить чай в более насыщенный цвет и не вызвать подозрения у пассажиров.
Вкус не менялся
Необычную добавку в чае вычислить было почти невозможно, поскольку проводницы придерживали определенной рецептуры в приготовлении напитка.
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