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Таролог спрогнозировала, когда украинцам весной ждать больших боев

30 января 2023, 16:12
Людмила Хомутовская также говорит – карты Таро показывают, что уже осенью нынешнего года украинцы смогут вернуться к мирной жизни.
ВСУ, Хомутовская
ВСУ, Хомутовская / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Карты Таро показывают, что в марте на фронтах украино-российской войны будут продолжаться активные бои, будут жесткие обстрелы, однако уже в апреле ситуация изменится. Такой прогноз сделала известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская в комментарии каналу "Астро Мир".

"В марте большие бои. Максимальная активность. Что-то у нас в апреле произойдет. Или это будет вообще перелом. Потому что в апреле мы получаем чересчур хорошие новости. Которые нам в принципе дают возможность выдохнуть. К сожалению, я пока не вижу в этом конец войны. Сколько я на него не смотрю – последняя подпись будет не сразу. Его показывают карты в конце лета или в начале осени. Но в апреле будет какой-то аккорд, который кардинально изменит ситуацию", - сказала она.

Хомутовская также говорит – карты показывают, что уже осенью нынешнего года украинцы смогут вернуться к мирной жизни (активные боевые действия пойдут на спад и массированных атак русских оккупантов не стоит ждать).

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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