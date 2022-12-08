Таролог Ольга Стогнушенко дала прогноз насчет того, будет ли в этом месяце Россия терроризировать Украину массированными обстрелами.

Таролог рассказала, ждать ли украинцам до конца декабря ракетных ударов врагов / Annie Tan-Yee / Flickr / скриншот из видео

До конца декабря нынешнего года в Украине еще будут обстрелы оккупантов, но отнюдь не такие масштабные, как ранее. Такой прогноз озвучила известный таролог из Днепра Ольга Стогнушенко.

"Будет паника среди людей, но наша система ПВО хорошо справится с угрозой. И ущерб будет нанесен меньший, чем мы ожидаем", — рассказала она.

По словам Стогнушенко, благодаря умелым действиям украинской армии, страна-агрессор, Россия, регулярно несет потери. Но, к сожалению, до конца декабря у оккупантов хватит оружия для того, чтобы не давать украинцам спать спокойно.

"Но благодаря новым тактикам военных ВСУ, у врага критически сократится количество оружия, солдат и, конечно, атак", — сообщает она.

По словам Стогнушенко, оккупанты будут снова будут угрожать Украине ядерным оружием, но дальше бесплотных угроз ситуация двигаться не будет.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости: