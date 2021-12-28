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Таро прогноз для Раков на 2022 год: астролог назвала самый сложный и самый счастливый месяц

28 декабря 2021, 05:28

В августе Раки выйдут победителями из всех сложных ситуаций, в октябре будет напряженная ситуация с деньгами, а в декабре все наладится, говорит гороскоп Таро.

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Гороскоп по картам Таро на год 2022 для Раков обещает им много прибыли / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Раков на весь 2022 год.

По ее словам, год будет денежным. Самые важные месяцы 2022 года для Раков - это март и декабрь. Конец года ознаменуется тем, что Раки возьмут свою жизнь под контроль, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2022 Рак - 8 пентаклей

Карта мастерства. В первый месяц нового года Раки пойдут учиться, повышать квалификацию - и эти деньги, которые вы заплатите за обучение, оправдаются. Будет много работы, клиентов и прибыли.

Таро прогноз на февраль 2022 Рак - карта 7 пентаклей

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Вам немного придется подождать прибыли. Вы сделали правильные инвестиции и скоро получите результат. Также можно получить доход за ранее проделанную работу. Может быть новость о беременности.

Таро прогноз на март 2022 Рак - карта Справедливость

Важное собеседование, решение суда, получение важного юридического документа, заключение сделки. При этом в марте кто-то не захочет пойти вам навстречу, предупредил гороскоп таро.

Таро прогноз на апрель 2022 для Раков - карта 7 жезлов

Ракам придется отстаивать свою территорию, свободу, право. В этом они достигнут успеха. Если вам нужно сдавать экзамены или пройти собеседование, то успех вам обеспечен, хотя и придется побороться.

Таро прогноз на май 2022 для Раков - карта 8 пентаклей

Ситуация, которая у Раков была в январе, повторится в мае. Если вы работали над каким-то проектом, то к вам вернется тот же клиент, и вы получите заказ. За свое мастерство вы получите или деньги, или награду, или признание. Май хороший в плане карьеры и признания.

Таро прогноз на июнь 2022 Рак - карта 3 пентаклей

Ракам придется проявить свою креативность в выполнении творческого проекта. Представители знака будут делать что-то новое, и им это будет очень интересно.

Читайте такжеГороскоп на январь 2022 года для Раков: проблемы с деньгами, возвращение бывшего и новый имидж

Таро прогноз на июль 2022 для Раков - карта 2 жезлов

Карта роста и развития. У вас уже есть достижения, накопления, опыт, знания. Но вам хочется еще большего - расширить бизнес, вывести его в онлайн, переехать. Раки будут получать новые знания и возможно отправятся в поездку для расширения своих горизонтов.

Таро прогноз на август 2022 Рак - карта 9 жезлов

Трудности, которые вам пришлось преодолевать в апреле, наконец-то закончатся. Раки выйдут из ситуации победителями, говорит таро прогноз.

Таро прогноз на сентябрь 2022 для Раков - карта 6 мечей

То, что вы закончите в августе, позволит вам двинутся дальше в сентябре. Раки смогут поменять работу, начать новое дело. Серая полоса жизни закончится и начнется светлая. Все перемены будут к лучшему. Некоторые Раки отправятся в путешествие.

Таро прогноз на октябрь 2022 для Раков - карта 5 пентаклей

Напряженная финансовая ситуация. У Раков либо будут очень большие расходы, либо уменьшатся доходы. Некоторые представители знака останутся без работы, предупредил гороскоп Таро.

Таро прогноз на 2022 на ноябрь Рак - карта 10 мечей

В ноябре Раков ждет усталость, возвращение домой, большое количество работы.

Некоторые Раки будут очень сильно привязаны к дому, например, из-за маленького ребенка. Кто-то получит предложение руки и сердца, соответственно, эти узы привяжут их к одному человеку. В плане работы много ответственности ляжет на ваши плечи. Астролог говорит, что Ракам будет, что отпраздновать, но это будет нелегко.

Таро прогноз на 2022 на декабрь для Раков - карта Колесница

События будут развиваться в нужном вам ритме. Вы управляете своей жизнью и знаете, куда вы двигаетесь.

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