Таро прогноз для Раков на 2022 год: астролог назвала самый сложный и самый счастливый месяц

В августе Раки выйдут победителями из всех сложных ситуаций, в октябре будет напряженная ситуация с деньгами, а в декабре все наладится, говорит гороскоп Таро.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Раков на весь 2022 год.
По ее словам, год будет денежным. Самые важные месяцы 2022 года для Раков - это март и декабрь. Конец года ознаменуется тем, что Раки возьмут свою жизнь под контроль, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.
Таро прогноз на январь 2022 Рак - 8 пентаклей
Карта мастерства. В первый месяц нового года Раки пойдут учиться, повышать квалификацию - и эти деньги, которые вы заплатите за обучение, оправдаются. Будет много работы, клиентов и прибыли.
Таро прогноз на февраль 2022 Рак - карта 7 пентаклей
Вам немного придется подождать прибыли. Вы сделали правильные инвестиции и скоро получите результат. Также можно получить доход за ранее проделанную работу. Может быть новость о беременности.
Таро прогноз на март 2022 Рак - карта Справедливость
Важное собеседование, решение суда, получение важного юридического документа, заключение сделки. При этом в марте кто-то не захочет пойти вам навстречу, предупредил гороскоп таро.
Таро прогноз на апрель 2022 для Раков - карта 7 жезлов
Ракам придется отстаивать свою территорию, свободу, право. В этом они достигнут успеха. Если вам нужно сдавать экзамены или пройти собеседование, то успех вам обеспечен, хотя и придется побороться.
Таро прогноз на май 2022 для Раков - карта 8 пентаклей
Ситуация, которая у Раков была в январе, повторится в мае. Если вы работали над каким-то проектом, то к вам вернется тот же клиент, и вы получите заказ. За свое мастерство вы получите или деньги, или награду, или признание. Май хороший в плане карьеры и признания.
Таро прогноз на июнь 2022 Рак - карта 3 пентаклей
Ракам придется проявить свою креативность в выполнении творческого проекта. Представители знака будут делать что-то новое, и им это будет очень интересно.
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Таро прогноз на июль 2022 для Раков - карта 2 жезлов
Карта роста и развития. У вас уже есть достижения, накопления, опыт, знания. Но вам хочется еще большего - расширить бизнес, вывести его в онлайн, переехать. Раки будут получать новые знания и возможно отправятся в поездку для расширения своих горизонтов.
Таро прогноз на август 2022 Рак - карта 9 жезлов
Трудности, которые вам пришлось преодолевать в апреле, наконец-то закончатся. Раки выйдут из ситуации победителями, говорит таро прогноз.
Таро прогноз на сентябрь 2022 для Раков - карта 6 мечей
То, что вы закончите в августе, позволит вам двинутся дальше в сентябре. Раки смогут поменять работу, начать новое дело. Серая полоса жизни закончится и начнется светлая. Все перемены будут к лучшему. Некоторые Раки отправятся в путешествие.
Таро прогноз на октябрь 2022 для Раков - карта 5 пентаклей
Напряженная финансовая ситуация. У Раков либо будут очень большие расходы, либо уменьшатся доходы. Некоторые представители знака останутся без работы, предупредил гороскоп Таро.
Таро прогноз на 2022 на ноябрь Рак - карта 10 мечей
В ноябре Раков ждет усталость, возвращение домой, большое количество работы.
Некоторые Раки будут очень сильно привязаны к дому, например, из-за маленького ребенка. Кто-то получит предложение руки и сердца, соответственно, эти узы привяжут их к одному человеку. В плане работы много ответственности ляжет на ваши плечи. Астролог говорит, что Ракам будет, что отпраздновать, но это будет нелегко.
Таро прогноз на 2022 на декабрь для Раков - карта Колесница
События будут развиваться в нужном вам ритме. Вы управляете своей жизнью и знаете, куда вы двигаетесь.
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