Таро прогноз для Тельцов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцы

Анжела Перл посоветовала Тельцам никогда не вешать нос на пути к своей цели. Даже если вы устали и разочаровались - все равно идите только вперед.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Тельцов на весь 2022 год. Прогноз обещает много двойственности. В течение года неоднократно придется убеждаться в том, что вы идете по правильному пути.
Самые важные месяцы 2022 года для Тельцов - это февраль, апрель, сентябрь, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.
Таро прогноз на январь 2022 Телец - карта 2 кубков
Это карта любви, знакомств, свиданий, брака. Если Тельцы ищут вторую половинку, то уже в январе 2022 года, они смогут ее найти.
Вступать в брак лучше не в январе, потому что Венера будет ретроградной, а в любой другой месяц, советует астролог. А вот объявить о помолвке в первый месяц 2022 года можно.
Кроме того в этом месяце возможно заключение важных сделок и предложение по работе.
Таро прогноз на февраль 2022 Телец - карта Суд
Важный месяц в жизни Тельцов. Вас ждут собеседования, экзамены, юридические дела, говорит гороскоп по картам Таро. Тельцы могут "проснуться" и понять, в каком направлении двигаться. Представители знака могут ощущать жалость к себе и бояться сделать шаг в нужном направлении.
Кто-то в семье в феврале может заболеть.
Таро прогноз на март 2022 Телец - карта 2 жезлов
Карта выбора и желания постичь новые горизонты. Тельцам будет мало существующих достижений и захочется расширить не только картину мира, но и увеличить доходы, получить вторую работу или даже завести еще одного ребенка.
Таро прогноз на апрель 2022 для Тельцов - карта 7 жезлов
Карта защиты своей территории, отстаивания своего мнения. Тельцов ждет конкуренция. Но вы не отступитесь от своего мнения, целей и желаний и добьетесь своего.
Ожидается поездка, полет, путешествие.
Таро прогноз на май 2022 для Тельцов - карта Туз пентаклей
В мае месяце Тельцы могут получить ключи от новой квартиры, построить дом, сделать ремонт.
Неожиданно появятся новые возможности. Вы сможете очень быстро решить разные вопросы, связанные с недвижимостью, пропиской, гражданством.
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Таро прогноз на июнь 2022 Тельцы - карта 9 мечей
Представителей знака будут мучать тяжелые мысли, которые не дают покоя. Возможно, эти переживания будут связаны с ребенком (сыном, племянником).
Сюрпризом месяца может стать неожиданная или незапланированная беременность.
За помощью Тельцам нужно обратиться к энергичной и решительной женщине огненной стихии - Овен, Лев, Стрелец.
Таро прогноз на июль 2022 для Тельцов - карта 10 кубков
Тельцов ждет отдых, отпуск, корпоратив. Встречи с людьми, с которыми вы будуте чувствовать себя хорошо и комфортно. В июле представители знака будут ощущать наполненность любовью. Новый рабочий коллектив может стать вашей второй семьей.
Таро прогноз на август 2022 Тельцы - карта 2 мечей
Придется делать нелегкий выбор относительно финансов или работы. Тельцы будут откладывать решение. По итогу, ваш выбор будет хорошо обдуманным и безопасным.
Таро прогноз на сентябрь 2022 для Тельцов - карта Сила
Что бы вы не придумали в августе - все будет развиваться как нельзя лучше. Сильные мира сего будут вам помогать и будут на вашей стороне.
Тельцы поверят в себя. А как только вы это сделаете, все остальные в вас тоже поверят. Вы будете в центре внимания, удастся реализовать все планы.
Таро прогноз на октябрь 2022 для Тельцов - карта Королева жезлов
Женщина, которая поддерживала вас в июне, снова появится в октябре. Этот месяц станет временем для удовольствий и отдыха.
Хороший месяц для того, чтобы записаться в спортзал.
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Таро прогноз на 2022 на ноябрь - карта Королева мечей
Тельцов ждет общение с холодным, рациональным человеком. Это может быть врач, юрист, начальник. Если вы откладываете какие-то дела, то в ноябре их все же придется сделать.
Есть риск получить неприятную, болезненную новость, на которую придется реагировать. По итогу все закончится чем-то хорошим - прибылью, наследством.
Таро прогноз на 2022 на декабрь - карта 5 пентаклей
Тельцов ждут большие расходы, на которые вы не рассчитывали. Возможно придется помочь родственникам, заняться благотворительностью.
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