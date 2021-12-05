Таро прогноз для Тельцов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцы

Гороскоп по картам Таро на год 2022 для Тельцов обещает им большую прибыль в мае / Фото pixaby

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Тельцов на весь 2022 год. Прогноз обещает много двойственности. В течение года неоднократно придется убеждаться в том, что вы идете по правильному пути.

Самые важные месяцы 2022 года для Тельцов - это февраль, апрель, сентябрь, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2022 Телец - карта 2 кубков

Это карта любви, знакомств, свиданий, брака. Если Тельцы ищут вторую половинку, то уже в январе 2022 года, они смогут ее найти.

Вступать в брак лучше не в январе, потому что Венера будет ретроградной, а в любой другой месяц, советует астролог. А вот объявить о помолвке в первый месяц 2022 года можно.

Реклама

Кроме того в этом месяце возможно заключение важных сделок и предложение по работе.

Таро прогноз на февраль 2022 Телец - карта Суд

Важный месяц в жизни Тельцов. Вас ждут собеседования, экзамены, юридические дела, говорит гороскоп по картам Таро. Тельцы могут "проснуться" и понять, в каком направлении двигаться. Представители знака могут ощущать жалость к себе и бояться сделать шаг в нужном направлении.

Кто-то в семье в феврале может заболеть.

Таро прогноз на март 2022 Телец - карта 2 жезлов

Карта выбора и желания постичь новые горизонты. Тельцам будет мало существующих достижений и захочется расширить не только картину мира, но и увеличить доходы, получить вторую работу или даже завести еще одного ребенка.

Таро прогноз на апрель 2022 для Тельцов - карта 7 жезлов

Карта защиты своей территории, отстаивания своего мнения. Тельцов ждет конкуренция. Но вы не отступитесь от своего мнения, целей и желаний и добьетесь своего.

Ожидается поездка, полет, путешествие.

Таро прогноз на май 2022 для Тельцов - карта Туз пентаклей

В мае месяце Тельцы могут получить ключи от новой квартиры, построить дом, сделать ремонт.

Неожиданно появятся новые возможности. Вы сможете очень быстро решить разные вопросы, связанные с недвижимостью, пропиской, гражданством.

Читайте такжеБольшая прибыль, исполнение мечты и избавление от болезни: гороскоп для Стрельцов на 2022 год

Таро прогноз на июнь 2022 Тельцы - карта 9 мечей

Представителей знака будут мучать тяжелые мысли, которые не дают покоя. Возможно, эти переживания будут связаны с ребенком (сыном, племянником).

Сюрпризом месяца может стать неожиданная или незапланированная беременность.

За помощью Тельцам нужно обратиться к энергичной и решительной женщине огненной стихии - Овен, Лев, Стрелец.

Таро прогноз на июль 2022 для Тельцов - карта 10 кубков

Тельцов ждет отдых, отпуск, корпоратив. Встречи с людьми, с которыми вы будуте чувствовать себя хорошо и комфортно. В июле представители знака будут ощущать наполненность любовью. Новый рабочий коллектив может стать вашей второй семьей.

Таро прогноз на август 2022 Тельцы - карта 2 мечей

Придется делать нелегкий выбор относительно финансов или работы. Тельцы будут откладывать решение. По итогу, ваш выбор будет хорошо обдуманным и безопасным.

Таро прогноз на сентябрь 2022 для Тельцов - карта Сила

Что бы вы не придумали в августе - все будет развиваться как нельзя лучше. Сильные мира сего будут вам помогать и будут на вашей стороне.

Тельцы поверят в себя. А как только вы это сделаете, все остальные в вас тоже поверят. Вы будете в центре внимания, удастся реализовать все планы.

Таро прогноз на октябрь 2022 для Тельцов - карта Королева жезлов

Женщина, которая поддерживала вас в июне, снова появится в октябре. Этот месяц станет временем для удовольствий и отдыха.

Хороший месяц для того, чтобы записаться в спортзал.

Читайте такжеДеньги потекут рекой и наступит полоса везения - что обещает Овнам гороскоп на 2022 год

Таро прогноз на 2022 на ноябрь - карта Королева мечей

Тельцов ждет общение с холодным, рациональным человеком. Это может быть врач, юрист, начальник. Если вы откладываете какие-то дела, то в ноябре их все же придется сделать.

Есть риск получить неприятную, болезненную новость, на которую придется реагировать. По итогу все закончится чем-то хорошим - прибылью, наследством.

Таро прогноз на 2022 на декабрь - карта 5 пентаклей

Тельцов ждут большие расходы, на которые вы не рассчитывали. Возможно придется помочь родственникам, заняться благотворительностью.

Вам также может быть интересно: