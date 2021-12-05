УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Таро прогноз для Тельцов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцы

5 декабря 2021, 05:02

Анжела Перл посоветовала Тельцам никогда не вешать нос на пути к своей цели. Даже если вы устали и разочаровались - все равно идите только вперед.

Таро
Гороскоп по картам Таро на год 2022 для Тельцов обещает им большую прибыль в мае / Фото pixaby

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Тельцов на весь 2022 год. Прогноз обещает много двойственности. В течение года неоднократно придется убеждаться в том, что вы идете по правильному пути.

Самые важные месяцы 2022 года для Тельцов - это февраль, апрель, сентябрь, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2022 Телец - карта 2 кубков

Это карта любви, знакомств, свиданий, брака. Если Тельцы ищут вторую половинку, то уже в январе 2022 года, они смогут ее найти.

Вступать в брак лучше не в январе, потому что Венера будет ретроградной, а в любой другой месяц, советует астролог. А вот объявить о помолвке в первый месяц 2022 года можно.

Реклама

Кроме того в этом месяце возможно заключение важных сделок и предложение по работе.

Таро прогноз на февраль 2022 Телец - карта Суд

Важный месяц в жизни Тельцов. Вас ждут собеседования, экзамены, юридические дела, говорит гороскоп по картам Таро. Тельцы могут "проснуться" и понять, в каком направлении двигаться. Представители знака могут ощущать жалость к себе и бояться сделать шаг в нужном направлении.

Кто-то в семье в феврале может заболеть.

Таро прогноз на март 2022 Телец - карта 2 жезлов

Карта выбора и желания постичь новые горизонты. Тельцам будет мало существующих достижений и захочется расширить не только картину мира, но и увеличить доходы, получить вторую работу или даже завести еще одного ребенка.

Таро прогноз на апрель 2022 для Тельцов - карта 7 жезлов

Карта защиты своей территории, отстаивания своего мнения. Тельцов ждет конкуренция. Но вы не отступитесь от своего мнения, целей и желаний и добьетесь своего.

Ожидается поездка, полет, путешествие.

Таро прогноз на май 2022 для Тельцов - карта Туз пентаклей

В мае месяце Тельцы могут получить ключи от новой квартиры, построить дом, сделать ремонт.

Неожиданно появятся новые возможности. Вы сможете очень быстро решить разные вопросы, связанные с недвижимостью, пропиской, гражданством.

Читайте такжеБольшая прибыль, исполнение мечты и избавление от болезни: гороскоп для Стрельцов на 2022 год

Таро прогноз на июнь 2022 Тельцы - карта 9 мечей

Представителей знака будут мучать тяжелые мысли, которые не дают покоя. Возможно, эти переживания будут связаны с ребенком (сыном, племянником).

Сюрпризом месяца может стать неожиданная или незапланированная беременность.

За помощью Тельцам нужно обратиться к энергичной и решительной женщине огненной стихии - Овен, Лев, Стрелец.

Таро прогноз на июль 2022 для Тельцов - карта 10 кубков

Тельцов ждет отдых, отпуск, корпоратив. Встречи с людьми, с которыми вы будуте чувствовать себя хорошо и комфортно. В июле представители знака будут ощущать наполненность любовью. Новый рабочий коллектив может стать вашей второй семьей.

Таро прогноз на август 2022 Тельцы - карта 2 мечей

Придется делать нелегкий выбор относительно финансов или работы. Тельцы будут откладывать решение. По итогу, ваш выбор будет хорошо обдуманным и безопасным.

Таро прогноз на сентябрь 2022 для Тельцов - карта Сила

Что бы вы не придумали в августе - все будет развиваться как нельзя лучше. Сильные мира сего будут вам помогать и будут на вашей стороне.

Тельцы поверят в себя. А как только вы это сделаете, все остальные в вас тоже поверят. Вы будете в центре внимания, удастся реализовать все планы.

Таро прогноз на октябрь 2022 для Тельцов - карта Королева жезлов

Женщина, которая поддерживала вас в июне, снова появится в октябре. Этот месяц станет временем для удовольствий и отдыха.

Хороший месяц для того, чтобы записаться в спортзал.

Читайте такжеДеньги потекут рекой и наступит полоса везения - что обещает Овнам гороскоп на 2022 год

Таро прогноз на 2022 на ноябрь - карта Королева мечей

Тельцов ждет общение с холодным, рациональным человеком. Это может быть врач, юрист, начальник. Если вы откладываете какие-то дела, то в ноябре их все же придется сделать.

Есть риск получить неприятную, болезненную новость, на которую придется реагировать. По итогу все закончится чем-то хорошим - прибылью, наследством.

Таро прогноз на 2022 на декабрь - карта 5 пентаклей

Тельцов ждут большие расходы, на которые вы не рассчитывали. Возможно придется помочь родственникам, заняться благотворительностью.

Вам также может быть интересно:

viber
Телец гороскоп Телец Гороскоп на завтра Телец
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
На АЗС рухнули цены на топливоНа АЗС рухнули цены на топливо Большая прибыль, исполнение мечты и избавление от болезни: гороскоп для Стрельцов на 2022 годБольшая прибыль, исполнение мечты и избавление от болезни: гороскоп для Стрельцов на 2022 год Лайфхаки из СССР: пять хитростей, к которым прибегали советские хозяйкиЛайфхаки из СССР: пять хитростей, к которым прибегали советские хозяйки Голая звезда Женского Квартала загипнотизировала поклонников роскошным теломГолая звезда Женского Квартала загипнотизировала поклонников роскошным телом Магнитные бури в декабре 2021: график, когда будет тяжелее всегоМагнитные бури в декабре 2021: график, когда будет тяжелее всего
05:02

Таро прогноз для Тельцов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцы

04:22

В Украине врежут морозы до -15°: где и когда ждать удара холодаВидео

03:50

Уберите здесь немедленно: 5 самых грязных мест в доме, которые забывают приводить в порядок

03:15

Навлечете беду и смерть: никогда не берите и не давайте эти вещи в долгВидео

02:41

Самая вкусная закуска на Новый год 2022: готовим запеченные блинчики с сыром за 20 минутВидео

Реклама
02:17

Хранение картофеля в квартире и на балконе: какие ошибки допускать нельзя

01:48

"Нескончаемый поток гробов" и угроза для РФ: Кулеба оценил, чем грозит Кремлю вторжение в УкраинуВидео

01:19

Украинцев предупредили о новом курсе доллара: эксперт раскрыл худший сценарийВидео

00:51

Приметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 5 декабря 2021: Тельцам – удачные совпадения, Стрельцам – неприятностиВидео

04 декабря, суббота
23:56

Сидячая работа опасна для здоровья: кто попал в зону риска

23:25

Комаровский поведал, как врачи превращают свои услуги в бизнес

23:02

В стране-соседке Украины обнаружили новый опасный штамм коронавируса

22:28

В Нежине произошла трагедия: мусоровоз сбил маленькую девочку

22:15

Как заплести модные французские косички и очаровать всех вокругФотоВидео

21:56

В Минздраве поведали о смертельной опасности уринотерапии

21:49

Стал задыхаться и потерял сознание: в Польше украинец умер после задержания копамиВидео

21:44

Ученые выяснили, почему пожилым людям полезно пить кофе

20:59

Спасатели предупредили об опасности в Карпатах: почему не стоит идти в горы

20:37

Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал захват Крыма РФ

Реклама
20:26

Самые модные женские стрижки 2022, которые помогут открыть новую страницу в жизниФото

20:06

Эрдоган готов организовать переговоры Зеленского с Путиным

19:55

Миллионы беженцев: Резников раскрыл катастрофический сценарий агрессии РФВидео

19:42

"Не буду переходить на оскорбления": Огневич ответила критикам своего выбора в финале Холостячки

19:22

Херсонский дворник, ставший чемпионом мира по джиу-джитсу, вновь взялся за метлуВидео

19:15

В Украине ответили на обвинения Беларуси в "нарушении границы" вертолетомВидео

19:05

Потап показал милое фото своих любимых девочек

18:57

Одесский блогер потоптался по флагу Украины и возмутил СетьВидео

18:37

Ученые назвали сухофрукт, который поможет сбросить лишний вес

18:30

Готов ли Путин пойти до концамнение

17:54

Минск обвинил Киев в нарушении воздушного пространства военным вертолетомВидео

17:44

90 гривен за 200 грамм кокосового и 34 за кг обычного: цены на сахар в Украине "ползут" вверхВидео

17:33

Переговоры Байдена с Путиным: в Кремле назвали датуВидео

16:51

Украину атакует снежный "Армагеддон": когда и где ждать удара непогодыВидео

16:26

Украинцы останутся без зарплат до конца карантина за уклонение от вакцинации против COVID-19Видео

15:49

Доллар по 60 гривен: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причинуВидео

15:44

Самая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественнымВидео

15:02

Компания "Метинвест" заплатила 1,1 миллиарда долларов налогов за январь-сентябрь 2021 года

14:57

Харьковчанка оригинально "проучила" наглеца, который нарушил ПДДВидео

14:57

Копам хотят разрешить подрабатывать: в МВД объяснили, где и когдаВидео

Реклама
14:48

Под Одессой строят зеркальный туалет за 3 млн бюджетных гривен - как он выглядит

14:37

Капитальные инвестиции "Метинвеста" за девять месяцев выросли на 79%

14:30

Тысяча за вакцинацию: у Зеленского объяснили, почему деньги не дадут на рукиВидео

14:09

Списали все деньги по "придуманной задолженности": клиент ПриватБанка остался без гроша

13:41

Нападение России на Украину планируется в три этапа, цель захвата включает Киев - BildВидео

13:29

Отвергнутый Холостячкой Огневич Дмитрий Шевченко впервые высказался о ее решении

13:15

Деньги потекут рекой и наступит полоса везения - что обещает Овнам гороскоп на 2022 год

12:26

Умер еще в Одессе: в Турцию прибыло судно с телом украинского моряка

12:20

Турция продаст Украине еще больше 20 дронов Bayraktar - BloombergВидео

12:14

Украинцы массово бегут на заработки в Польшу: сколько они там получаютВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять