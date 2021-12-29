Таро прогноз для Львов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцы

Львов ждет сильный год. Гороскоп Таро обещает им развитие, рост и достижения. Праздновать победу представители знака будут в марте и декабре 2022 года.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Львов на весь 2022 год.
По ее словам, это будет год достижений. Самые важные месяцы 2022 года для Львов - это январь, май, июль, август, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.
Таро прогноз на январь 2022 Лев - карты Король мечей и Колесница
В начале года Львы будут учить или учиться, обратятся к врачу, отправятся на обследование.
Кроме того, представители знака будут планировать поездку, покупать билеты. В целом, Львов ждет хороший месяц. В январе они будут контролировать ситуацию и свою жизнь.
Таро прогноз на февраль 2022 Лев - карта Башня
Львов ждет неожиданное изменение планов из-за независящих от них обстоятельств. Что-то пойдет не так, как вы думали.
Если вы планировали в феврале что-то закончить - проект, бизнес, отношения - скорее всего обстоятельства изменятся.
Таро прогноз на март 2022 Лев - карта 9 кубков
Празднование, исполнение желания, достаток, радость от того, что у вас все получилось. Март будет у Львов эмоционально наполненным, говорит гороскоп Таро.
Таро прогноз на апрель 2022 для Львов - карта 8 пентаклей
Денежная карта и карта мастерства. Вам заплатят за ваши труды, будет много клиентов. У представителей знака ожидается хороший финансовый месяц. Если вы пойдете овладевать новыми навыками, то в результате потраченные средства окупятся.
Таро прогноз на май 2022 для Львов - карта Колесница
Поездка, переезд, дорога. У Львов будет прогресс в жизни, работе, любой деятельности. Может повториться поездка, которая уже была в январе.
Таро прогноз на июнь 2022 Лев - карта Король мечей
Мужчина воздушной стихии - Близнецы, Весы или Водолей. Если это не новое знакомство, в том числе и романтическое, то Львы обратятся за помощью или советом к специалисту - это может быть юрист, бухгалтер, архитектор, врач, чиновник.
Таро прогноз на июль 2022 для Львов - карта Сила
У Львов будет ощущение собственной силы и мощи. Вы справитесь с любым делом, за которое возьметесь. К вам будут тянуться люди, говорит гороскоп Таро.
Таро прогноз на август 2022 Лев - карта Умеренность
Спокойный и счастливый месяц. Представители знака будут довольны, не будет суеты, тревожности и проблем. Хорошее время для того, чтобы провести его с семьей.
Таро прогноз на сентябрь 2022 для Львов - карта 8 кубков
Львам захочется отойти от августовского спокойствия и пойти вперед - это карта роста, развития, движения. Львы будут искать новые впечатления, знания, работу. Представители знака могут закончить отношения или уволиться с работы.
Таро прогноз на октябрь 2022 для Львов - карта Колесница
"Вы уже мастер, вы не только знаете, в каком направлении двигаетесь, но и знаете, как это сделать. Эта дорога настолько знакома, что все дается легко", - сказала астролог.
Также карта может означать поездку.
Таро прогноз на 2022 на ноябрь Лев - карта Туз мечей
Львов ждут новые возможности, предложения, идеи. Может быть новоселье.
Таро прогноз на 2022 на декабрь для Львов - карта 9 кубков
Львы будут довольны собой, будут праздновать свои достижения и гордиться тем, чего они достигли за 2022 год. Возможно, то, что вы начнете в марте, завершится в декабре, говорит гороскоп.
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