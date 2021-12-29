Таро прогноз для Львов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцы

Гороскоп по картам Таро на 2022 год для Львов обещает им много побед / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Львов на весь 2022 год.

По ее словам, это будет год достижений. Самые важные месяцы 2022 года для Львов - это январь, май, июль, август, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2022 Лев - карты Король мечей и Колесница

В начале года Львы будут учить или учиться, обратятся к врачу, отправятся на обследование.

Кроме того, представители знака будут планировать поездку, покупать билеты. В целом, Львов ждет хороший месяц. В январе они будут контролировать ситуацию и свою жизнь.

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Таро прогноз на февраль 2022 Лев - карта Башня

Львов ждет неожиданное изменение планов из-за независящих от них обстоятельств. Что-то пойдет не так, как вы думали.

Если вы планировали в феврале что-то закончить - проект, бизнес, отношения - скорее всего обстоятельства изменятся.

Таро прогноз на март 2022 Лев - карта 9 кубков

Празднование, исполнение желания, достаток, радость от того, что у вас все получилось. Март будет у Львов эмоционально наполненным, говорит гороскоп Таро.

Таро прогноз на апрель 2022 для Львов - карта 8 пентаклей

Денежная карта и карта мастерства. Вам заплатят за ваши труды, будет много клиентов. У представителей знака ожидается хороший финансовый месяц. Если вы пойдете овладевать новыми навыками, то в результате потраченные средства окупятся.

Таро прогноз на май 2022 для Львов - карта Колесница

Поездка, переезд, дорога. У Львов будет прогресс в жизни, работе, любой деятельности. Может повториться поездка, которая уже была в январе.

Таро прогноз на июнь 2022 Лев - карта Король мечей

Мужчина воздушной стихии - Близнецы, Весы или Водолей. Если это не новое знакомство, в том числе и романтическое, то Львы обратятся за помощью или советом к специалисту - это может быть юрист, бухгалтер, архитектор, врач, чиновник.

Таро прогноз на июль 2022 для Львов - карта Сила

У Львов будет ощущение собственной силы и мощи. Вы справитесь с любым делом, за которое возьметесь. К вам будут тянуться люди, говорит гороскоп Таро.

Таро прогноз на август 2022 Лев - карта Умеренность

Спокойный и счастливый месяц. Представители знака будут довольны, не будет суеты, тревожности и проблем. Хорошее время для того, чтобы провести его с семьей.

Таро прогноз на сентябрь 2022 для Львов - карта 8 кубков

Львам захочется отойти от августовского спокойствия и пойти вперед - это карта роста, развития, движения. Львы будут искать новые впечатления, знания, работу. Представители знака могут закончить отношения или уволиться с работы.

Таро прогноз на октябрь 2022 для Львов - карта Колесница

"Вы уже мастер, вы не только знаете, в каком направлении двигаетесь, но и знаете, как это сделать. Эта дорога настолько знакома, что все дается легко", - сказала астролог.

Также карта может означать поездку.

Таро прогноз на 2022 на ноябрь Лев - карта Туз мечей

Львов ждут новые возможности, предложения, идеи. Может быть новоселье.

Таро прогноз на 2022 на декабрь для Львов - карта 9 кубков

Львы будут довольны собой, будут праздновать свои достижения и гордиться тем, чего они достигли за 2022 год. Возможно, то, что вы начнете в марте, завершится в декабре, говорит гороскоп.

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