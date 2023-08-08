Такаранов не будет: топ дешевых средств против комнатных паразитов

Увидели черные точки на посуде, а на обоях вдруг появились темные мелкие шарики? Поздравляем, ваше жилье "подхватило" усатых паразитов. К сожалению, многие методы по очистке дома срабатывают не сразу. Главред расскажет, как избавиться от тараканов, если уже ничего не помогает.
Что делать, если завелись тараканы - следуйте этим советам
Тараканы очень любят открытые мусорные пакеты и влагу (достаточно оставить небольшую лужу у раковины или одной протекающей душевой кабины). Естественно, мы не в силе предвидеть все обстоятельства, а технику - и подавно. Если вы уже устали гуглить "какое самое сильное средство от тараканов", представляем вам несколько бюджетных вариантов, чтобы раз и навсегда распрощаться с неприятными "гостями".
Вот несколько препаратов, чем травить тараканов:
- Дохлокс. Это, пожалуй, самое эффективное средство от тараканов (даже, если у вас их пока немного). Найти можно на любом рынке и в любом магазине товаров для дома. Достаточно всего обработать места скопления тараканов шприцом - через 1-3 сутки паразиты исчезают. Главный минус - действует всего несколько месяцев. Затем процедуру желательно повторить (особенно, если на тараканов жалуются ваши соседи по лестничной клетке).
- Борная кислота. Если у вашей бабушки вдруг спросят, от чего умирают тараканы, она, вероятно, назовет это средство. Следует подчеркнуть, что это - сильнейший яд, поражающий нервную систему насекомого. Минус - вам придется хорошенько поубирать в комнатах после его использования.
- Карбофос. Этот препарат, оказывается, не только эффективен против паразитов на огороде, но является и злейшим врагом тараканов. Продается в ампулах. Чтобы использовать, необходимо развести содержимое в воде и перемешать до образования суспензии. Раствором опрыскивают места скопления комнатных паразитов. Препарат токсичен, поэтому будьте бдительны.
Следует отметить, что все химические вещества вредны не только для насекомых, но и для людей. При уборке обязательно используйте защитные средства.
Как избавиться от тараканов в квартире навсегда народными средствами - топ бабушкиных методов
Если у вас до сих пор остались опасения по использованию в помещениях "химии", обратитесь к опыту многих домохозяек. Во-первых - это сэкономит вам деньги, во-вторых - не навредит здоровью.
- Мороз. Это кажется очевидным, что тараканы боятся низкой температуры, потому зимуют они в теплых местах - например, у батарей или кондиционеров. Устройте паразитам настоящую "Арктику" в виде -10-15 °C, но не переуседствуйте - берегите свое здоровье.
- Нашатырь. Во время, когда специальные химические вещества на рынке купить было трудно, наши бабушки регулярно обращались к домашним аптечкам. Это средство, кстати, ответ и на интересующих многих в Интернете вопрос: чем мыть полы, чтобы не было тараканов. Просто добавьте нашатырный спирт в воду и обработайте пол, потолок и стены. Насекомые очень не любят нашатырь и сразу покинут "зону поражения".
- Банка с маслом или вазелином. Так называемая "ловушка" до сих пор пользуется популярностью во многих семьях, но ее эффективность низкая. Хотя попробовать всегда стоит. Возьмите стеклянную емкость, смажьте ее маслом, а на дне оставьте крошки, например, из-под хлеба. Таракан "клюнет" на приманку, но уже не сможет выбраться.
Но, чтобы избавиться от тараканов навсегда, следует регулярно обрабатывать помещения, следить за порядком, вовремя выносить мусор и обследовать стены на трещины.
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