Клещи сбегут из сада: что посадить, чтобы избавиться от опасных паразитов

Клещи переносят смертельно опасные как для человека, так и для животных инфекции. В последнее время их развелось довольно много. Если раньше клещи в основном обитали в лесах и диких зарослях, то сейчас их все чаще можно встретить в городских парках, на территории садов и дачных участков.
Чтобы отпугнуть клещей, можно высадить определенные растения в саду и огороде. Их эфирные масла помогут избавиться от нежелательных гостей. Главред разобрался, чего боятся клещи на участке.
Какие растения отпугивают клещей
Полынь. Терпкий запах этого растения не понравится большинству садовых вредителей и паразитов. Кстати, полынь хорошо переносит полутень, хотя больше предпочитает солнечные участки.
Розмарин поможет избавиться от клещей благодаря своему пряному аромату. Паукообразным не нравится запах растения. Так как это средиземноморская трава, то лучше всего она чувствует себя в теплом и солнечном месте.
Розмарин не переносит холодов. На зиму его надо заносить в помещение.
Герань спасет не только от комаров и мошек, но и от клещей. Не требует особого ухода, легко можно подобрать именно тот сорт, который органично украсит ваш участок.
Кошачья мята. Кровососы в отличие от котов на дух ее не переносят. Это неприхотливое растение можно выращивать как на грядках, так и в горшках.
Кошачья мята любит солнце и хорошо дренированную почву. В особо засушливые периоды растение надо регулярно поливать.
Бархатцы. Эти цветы дают сильный аромат, который не выносят клещи, поэтому будут держаться на расстоянии.
Пижма обыкновенная. У этого многолетника красивые желтые цветы, которые будут прекрасно смотреться в любом саду, а бонусом станет то, что клещи будут обходить его стороной.
Пижма любит глинистые почвы и солнечный свет. С точки зрения избавления от клещей — это наиболее эффективный вариант.
Лаванда. Своим ароматом растение отпугивает не только клещей, но и пауков и ос. Лавандовые клумбы рекомендуют также располагать возле беседки, чтобы избавиться от вечернего комариного жужжания.
Ромашка далматская (пиретрум). Это растение содержит нейротоксичные для насекомых вещества. Хорошо себя чувствует на солнечных участках. Все лето цветет шаровидными бело-желтыми корзинками. Не растет на бедных песчаных почвах.
Как избавиться от клещей на участке
Одних растений-репеллентов будет недостаточно, если вы хотите избавиться от клещей на участке. Кроме этого, необходимо:
- подстригать газон и не допускать разрастания лиственных кустов, ведь клещи очень любят прятаться от солнца в густой траве;
- не допускать появления на дачном участке грызунов и диких животных, они являются основным "транспортным средством" для паразитов;
- периодически проверяйте рассаду на наличие клещей. Для этого можно взять палку, привязать к ней белую ткань, немного смочить и пройтись с ней по траве и кустарникам. Это поможет увидеть, есть ли угроза клещей на участке в данный момент или нет;
- если участок расположен вблизи лесного массива, можно насыпать по периметру участка щепки в качестве заграждения для насекомых.
Ранее Главред писал, что посадить на дачном участке, чтобы комары не мешали жить.
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