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Клещи сбегут из сада: что посадить, чтобы избавиться от опасных паразитов

Анна Ярославская
22 мая 2023, 01:32
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Клещи часто встречаются весной в саду. Ряд растений поможет выгнать их с дачного участка.

Лаванда, клещ
Какие растения отпугивают клещей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Клещи переносят смертельно опасные как для человека, так и для животных инфекции. В последнее время их развелось довольно много. Если раньше клещи в основном обитали в лесах и диких зарослях, то сейчас их все чаще можно встретить в городских парках, на территории садов и дачных участков.

Чтобы отпугнуть клещей, можно высадить определенные растения в саду и огороде. Их эфирные масла помогут избавиться от нежелательных гостей. Главред разобрался, чего боятся клещи на участке.

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Какие растения отпугивают клещей

Полынь. Терпкий запах этого растения не понравится большинству садовых вредителей и паразитов. Кстати, полынь хорошо переносит полутень, хотя больше предпочитает солнечные участки.

Полынь
Полынь / Фото: pixabay.com

Розмарин поможет избавиться от клещей благодаря своему пряному аромату. Паукообразным не нравится запах растения. Так как это средиземноморская трава, то лучше всего она чувствует себя в теплом и солнечном месте.

Розмарин не переносит холодов. На зиму его надо заносить в помещение.

Розмарин
Розмарин / Фото: pixabay.com

Герань спасет не только от комаров и мошек, но и от клещей. Не требует особого ухода, легко можно подобрать именно тот сорт, который органично украсит ваш участок.

Герань
Герань / pixabay

Кошачья мята. Кровососы в отличие от котов на дух ее не переносят. Это неприхотливое растение можно выращивать как на грядках, так и в горшках.

Кошачья мята любит солнце и хорошо дренированную почву. В особо засушливые периоды растение надо регулярно поливать.

Кошачья мята
Кошачья мята / Фото: pixabay.com

Бархатцы. Эти цветы дают сильный аромат, который не выносят клещи, поэтому будут держаться на расстоянии.

Бархатцы
Бархатцы / Фото: pixabay.com

Пижма обыкновенная. У этого многолетника красивые желтые цветы, которые будут прекрасно смотреться в любом саду, а бонусом станет то, что клещи будут обходить его стороной.

Пижма любит глинистые почвы и солнечный свет. С точки зрения избавления от клещей — это наиболее эффективный вариант.

Пижма
Пижма / Фото: pixabay.com

Лаванда. Своим ароматом растение отпугивает не только клещей, но и пауков и ос. Лавандовые клумбы рекомендуют также располагать возле беседки, чтобы избавиться от вечернего комариного жужжания.

Лаванда
Лаванда / Фото: pixabay.com

Ромашка далматская (пиретрум). Это растение содержит нейротоксичные для насекомых вещества. Хорошо себя чувствует на солнечных участках. Все лето цветет шаровидными бело-желтыми корзинками. Не растет на бедных песчаных почвах.

Ромашка далматская (пиретрум)
Ромашка далматская (пиретрум) / Фото: pixabay.com

Как избавиться от клещей на участке

Одних растений-репеллентов будет недостаточно, если вы хотите избавиться от клещей на участке. Кроме этого, необходимо:

  • подстригать газон и не допускать разрастания лиственных кустов, ведь клещи очень любят прятаться от солнца в густой траве;
  • не допускать появления на дачном участке грызунов и диких животных, они являются основным "транспортным средством" для паразитов;
  • периодически проверяйте рассаду на наличие клещей. Для этого можно взять палку, привязать к ней белую ткань, немного смочить и пройтись с ней по траве и кустарникам. Это поможет увидеть, есть ли угроза клещей на участке в данный момент или нет;
  • если участок расположен вблизи лесного массива, можно насыпать по периметру участка щепки в качестве заграждения для насекомых.

Ранее Главред писал, что посадить на дачном участке, чтобы комары не мешали жить.

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